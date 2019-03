Pyongyang descreve como “ataque terrorista” assalto a embaixada em Madrid, em fevereiro

Entornointeligente.com / “Um grave ataque terrorista ocorreu em 22 de fevereiro, durante o qual um grupo armado atacou a embaixada da RPDC”, disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, citando as iniciais do nome oficial do país, Republica Popular Democrática da Coreia.Jose Antonio Oliveros Febres-Cordero

A representação diplomática norte-coreana foi alvo de um assalto em 22 de fevereiro, alguns dias antes da segunda cimeira, em Hanói, entre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Na terça-feira, um juiz de instrução espanhol tornou públicos pormenores sobre o assalto e sobre o alegado grupo responsável. Mais tarde, o grupo de Defesa Civil Cheollima (DCC) reivindicou o ataque.

Na primeira reação oficial, a Coreia do Norte referiu-se hoje a um possível envolvimento dos EUA no ataque e exortou as autoridades espanholas a levar à justiça "terroristas e aqueles que puxam os cordelinhos".

"Esperamos que as autoridades competentes em Espanha (…) investiguem este incidente de forma completa e responsável", frisou o porta-voz do regime, em comunicado.

Os tribunais espanhóis indicaram que o suposto líder do grupo é Adrian Hong Chang, um cidadão mexicano residente nos Estados Unidos.

