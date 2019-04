Idosa de 85 anos morre atropelada em Ribeira de Pena – Portugal – Correio da Manhã

Entornointeligente.com / Uma mulher de 85 anos morreu esta terça-feira vítima de um atropelamento na aldeia de Carvalhais, concelho de Ribeira de Pena, disse à agência Lusa fonte da GNR de Vila Real. A fonte explicou que a octogenária terá sido atropelada por um veículo pesado de mercadorias, quando este arrancou após ter feito um abastecimento de combustível. O acidente ocorreu na aldeia de Carvalhais, na freguesia de Cerva e Limões. O alerta para o atropelamento foi dado às 14h54 e para o local foram mobilizados operacionais dos bombeiros de Cerva, INEM e GNR. A GNR, através do Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV), vai investigar as causas do acidente.

