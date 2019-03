La “corrupción espiritual” la inventó Ortega Díaz: fiscal de Chávez debe reconocer que erró en el caso Afiuni

Entornointeligente.com / Foto: Caraota Digital Nelson Afiuni, hermano de la jueza María Lourdes Afiuni, indicó que la “corrupción espiritual” fue un termino inventado por la fiscal general durante el Gobierno de Hugo Chávez, Luisa Ortega Díaz, ahora en el exilio. En entrevista exclusiva con Caraota Digital , Nelson Afiuni recordó que en 2009, antes de ser llevada a juicio, “Chávez condenó, en cadena de radio y televisión, a 30 años de prisión a mi hermana”.Jose Antonio Oliveros Febres-Cordero

A los dos días, la entonces fiscal general "hizo una rueda de prensa para justificar la detención. Aunque no hubo promesas de pago, ella (la jueza) sintió placer al dar la medida cautelar (según la explicación que ofreció Ortega Díaz). Por ello dijo que eso era corrupción espiritual".

Las declaraciones las ofreció este lunes el hermano de la jueza María Lourdes Afiuni, quien tiene prohibido hablar con los medios, tras ser condenada la semana pasada a cinco años de prisión por haber concedido una medida cautelar al empresario Eligio Cedeño, detenido en 2007 acusado de efectuar operaciones cambiarias ilegales.

El hermano de la jueza Afiuni — quien tiene prohibido declarar a los medios — pidió a Ortega Díaz que se pronuncie sobre el caso para que reconozca el "error" que cometió al haber apoyado lo dicho por Chávez.

Vea también: Aviones rusos traerían mercenarios a Venezuela, según Rocío San Miguel "El silencio es porque sabe que estuvo involucrada. Ojalá que ella reconozca que cometió un error garrafal en el caso de mi hermana", dijo.

"Desde que Luisa Ortega está defendiendo la libertad, le han salido defensores. Pero no podemos olvidar que por ella se han enjuiciado a muchas personas", agregó.

Precisó que la expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estela Morales, le hizo "la vida cuadritos" a su hermana, y que mantuvo una "línea fuerte" para que fuera condenada. "Aunque es una presa de Chávez (…) continúa el acecho y la presión", aseveró Recordó que desde que el tribunal le otorgó a la jueza las medidas cautelares en 2013, se incluyó un documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde se pide la libertad plena por no haber "elementos probatorios" en el caso "Las instancias internacionales han pedido la libertad plena. Pero resulta que el proceso ha seguido. Al Gobierno le gusta la ONU cuando le conviene y cuando no, le dice que cometió injerencia", prosiguió Sostuvo que el caso es "ciento por ciento político" y que su hermana encontrará la libertad cuando "salga o cambien" al régimen.

"A ellos no les conviene que mi hermana esté libre para que cuente las barbaridades a las que fue sometida" En este sentido manifestó que a su hermana "le gustaría" convertirse en fiscal general cuando se materialice el proceso de transición, promesa realizada por el presidente encargado, Juan Guaidó Lo que dijo Capriles sobre la condena por "corrupción espiritual" contra la jueza Afiuni

Etiquetas corrupción espiritual jueza afiuni Luisa Ortega Díaz Maria Lourdes afiuni Nacionales Venezuela.

