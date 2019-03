El video viral de una niña que le cepilla los dientes a su cocodrilo en Indonesia

Entornointeligente.com / El video de una niña que le cepilla los dientes a un cocodrilo se ha vuelto tendencia en las redes sociales.Jose Antonio Oliveros Febres-Cordero

En él aparece la menor limpiándole las fauces al reptil, mientras una pitón albina aguarda su turno en un recipiente. En otras grabaciones aparece la pequeña poniéndole talco al cocodrilo y cepillando a la serpiente. Sin embargo, lo inusual es que en todas los animales parecen disfrutar los mimos. Según primeras versiones, la niña vive con su familia y sus mascotas exóticas en la provincia de Bantén , situada en el este de Indonesia.

Tener animales como mascotas es una costumbre habitual en este país, en donde la gente incluso ha demostrado cuidar mejor de los animales que algunos zoológicos. El video que recientemente se publicó en YouTube superó en poco tiempo las 100.000 visualizaciones, y la mayor preocupación de los usuarios fue que en cualquier momento los reptiles fueran traicionados por su instinto.

Deasy Tuwo , una científica de 44 años, era una apasionada de los animales que trabajaba en el centro de conservación de especies del laboratorio CV Yosiki en Sulawesi del Norte, en Indonesia.

El viernes 11 de enero estaba dando de comer trozos de carne a un cocodrilo al que apodaban Merry, cuando repentinamente el animal de más de 5 metros de largo tomó impulso con sus patas y pegó un salto , según la hipótesis principal que manejan los investigadores.

Con su boca alcanzó a traspasar la pared de concreto que rodeaba su estanque, capturó a Deasy y la arrastró hasta el agua. Allí la devoró viva, arrancándole el brazo izquierda y mutilando su torso. Los empleados del laboratorio se percataron recién a la mañana siguiente, cuando notaron una " forma extraña " en el agua. Enseguida detectaron que era Merry con una parte del cuerpo de Deasy atrapado entre sus mandíbulas.

Los trabajadores tuvieron que luchar durante un buen rato para rescatar el cuerpo de la científica. El cocodrilo tironeaba y se resistía. " Ella era la jefa del laboratorio. Una persona callada. Estamos confundidos sobre cómo ocurrió todo ", contó Merry Supit, una colega de Deasy citada por el Daily Star . "El cocodrilo come pollo, atún y carne. Todo tiene que ser fresco, no come lo que ha estado congelado o fue matado hace algunos días"

