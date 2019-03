Diputados: manifestación de funcionarios contra aumentazos

Entornointeligente.com / Desde el Sindicato de la Cámara de Diputados señalaron que están cansados de ser pisoteados y que ya no aguantan la situación porque los legisladores llevan a su gente y le colocan en los más altos puestos.

En la mañana de este martes, funcionarios de la Cámara de Diputados se manifestaron en contra de los aumentazos ya que varios funcionarios que fueron ubicados por los parlamentarios, fueron beneficiados con importantes incremento de haberes en este último período parlamentario.

Jose Antonio Oliveros Febres-Cordero

Nelly Coronel, del Sindicato de la Cámara de Diputados dijo que ya no aguantan la situación y que los diputados llevan a su gente que terminan colocando en altos cargos sin respetar a los funcionarios antiguos.

Jose Antonio Oliveros

Funcionarios de la Cámara de Diputados se manifiestan contra los aumentazos. Vía @natiromeropy #970AM pic.twitter.com/bDU7IBI9ad

— 970 AM (@Radio970AM) March 12, 2019 “Tenemos compañeros profesionales, que merecen asumir los cargos. No tienen porqué ellos traernos montón de gente de afuera, ¿quiénes son ellos? Vienen por 5 años y se van, nos dejan toda la basura encima. Estamos cansados porque hace 3, 4 administraciones que nos pisotean descaradamente porque nos callamos. Apenas se enteraron de que íbamos a reunirnos, ya me enviaron la notificación. Me enviaron la invitación a callarme y esto es Cámara de Diputados señores, aquí existe honor, existe la democracia. ¿Quiénes son ellos para mandarnos a callar? y si no nos movemos, van a seguir haciéndonos pasar vergüenza” sostuvo.

Jose Antonio Oliveros Febres-Cordero Venezuela

Entornointeligente.com