Gustavo Tarre pide a Almagro no tramitar aún su nombramiento en la OEA

Gustavo Tarre, designado por el líder opositor Juan Guaidó como representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo el jueves que pidió al secretario general Luis Almagro no tramitar su nombramiento hasta haberse reunido con delegaciones de los 34 estados miembros. La solicitud prolonga la confusión generalizada que ha provocado la ausencia de Tarre en las sesiones celebradas por la OEA desde que Guiadó lo designara a fines de enero. El acceso a esta silla no sólo tiene un gran simbolismo a nivel regional, sino valor práctico debido a que permite a un país participar activamente en el organismo a través del voto. El escaño de Venezuela en la OEA ha sido ocupado por diplomáticos leales a Maduro. En sus declaraciones a la prensa, Tarre agregó que algún aliado al gobierno de su país probablemente objetará su nombramiento cuando Almagro lo presente ante el Consejo Permanente y pida elevarlo a la Asamblea General, previsto para junio en Colombia. Considerando esa posible votación se ha reunido ya con 18 de los 34 estados miembros. “Nosotros hemos tenido el apoyo de la mayoría de los países en una sucesión de votaciones, pero el interés nuestro no es (ganar) una votación por uno o dos votos”, dijo a reporteros. Además de la posible votación, Tarre señaló la posibilidad de que Maduro salga del poder antes de abril -sin detallar por qué- y también recordó que el gobierno ha dicho que saldrá de la OEA en ese mismo mes al cumplirse dos años del proceso iniciado en 2017 para abandonar el organismo. Tarre habló con reporteros el jueves tras reunirse con María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el monitoreo, promoción y cooperación técnica, a quien le transmitió la intención de Guaidó de que Venezuela regrese al sistema interamericano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) dejó de conocer casos procedentes de Venezuela en 2013 después de que el entonces presidente Hugo Chávez denunciara la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tarre también le manifestó a Pulido la intención de Guaidó de invitar a la CIDH para que realice una visita in loco _la primera desde 2002_ a Venezuela, si Maduro sale del poder. Genocidio indígena De igual modo, consideró que la represión contra el pueblo indígena pemón en Venezuela se “acerca” al genocidio. “Tenemos en la frontera con Brasil algo que podríamos, no me gusta incurrir en exageraciones, pero que se está acercando al genocidio con las comunidades indígenas de los pemones que viven en esa zona”, afirmó Tarre. Preguntado por la prensa sobre si se trata de un ataque sistemático, Tarre contestó: “Le dije que yo usaba el sustantivo genocidio con prudencia, y con cierto temor de no ser demasiado riguroso; pero si no es eso, se parece mucho”. Con información de AP y EFE

