G3 já tem substituto: a belga FN ganhou concurso

A empresa belga FN Herstal venceu o concurso para substituir as velhas espingardas G3 do Exército, batendo a concorrente alemã HK. anunciou a NATO.

A informação tem data de 21 de fevereiro e foi divulgada pela agência especializada da NATO na realização de concursos para compra de material de guerra ( NSPA , silga em inglês).

Subscrever A nova arma padrão – de calibre 5.56 mm – do Exército português passa assim a ser a FN SCAR , espingarda de assalto (também na versão 7.62 mm) que vai ser complementada com metralhadoras FN MINIMI e lança-granadas de 40 mm FN40GL MK2 .

O concurso, equacionado há cerca de três décadas, incluía três variantes de espingarda automática: a de calibre 5.56 mm (uma dezena de milhar de unidades) e duas de 7.62 mm, uma das quais de precisão (ou sniper) – além dos lança-granadas a acoplar nas armas e metralhadoras naqueles dois calibres.

Segundo a NSPA, a FN Herstal é “um dos principais” fabricantes de armas de pequeno calibre a nível mundial e a conclusão de “um grande contrato para produzir” as novas armas de combate do Exército.

As FN vão equipar as unidades de paraquedistas e dos comandos da Brigada de Reação Rápida, uma vez que a sua unidade de Operações Especiais de Lamego (CTOE) está equipada com o modelo derrotado neste concurso: a HK 416A5.

O modelo de calibre 5.56 mm da espingarda de assalto FN SCAR só existe como arma padrão no Exército belga, enquanto a HK 416A5 do mesmo calibre 5.56 mm equipa vários países da NATO.

Este ponto suscitou polémica porque o caderno de encargos inicial indicava como condição preferencial que cada modelo a concurso tinha de ser arma padrão em “pelo menos dois países da NATO” – mas esse critério que caiu em julho, segundo informação enviada aos concorrentes pela NSPA.

