José Luis Rodríguez en su regreso a Venezuela: «Le pedí a Dios una segunda oportunidad»

El escenario de la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño fue el lugar escogido por José Luis Rodríguez «El Puma» para reencontrarse con el público de su país natal, Venezuela.

Tras superar de manera milagrosa su salud al recibir doble trasplante de pulmón y luego de 12 años ausente de los escenarios venezolanos, «El Puma» José Luis Rodríguez (@elpumaoficial) vuelve con alegría a Venezuela de la mano del Grupo ShowVen (@showven_oficial).

«Me siento bien, confortado y agradecido de que Dios me haya dado la oportunidad de volver a Venezuela. Tuve como tres ocasiones de irme del cuerpo, que tiene tiempo de caducidad, pero uno siempre desea decirle a Dios: ‘Regálame un poco más de tiempo porque me faltan cosas por hacer y una de ellas era esta» , dio a conocer el cantante en una rueda de prensa .

«El Puma» desestimó las críticas que ha recibido tras asegurar que no volvería a actuar en Venezuela hasta que hubiese cambios en el poder.

«Yo prefiero evitar todo eso para no dañarme en buena nota. Antes, cuando se hablaba de periodismo se decía que el papel lo aguantaba, ahora son las redes las que aguantan todo. ¿Quién puede controlar eso? No te preocupes por eso» , contestó al periodista que lo consultó al respecto.

La ocasión también fue propicia para que «El Puma» fuera consultado por los representantes de los medios de comunicación social sobre diversos tópicos, no solo sobre el espectáculo que ofrecerá en la capital de Venezuela el próximo 14 de julio, sino también sobre la polémica en la que ha estado envuelto a lo largo de su carrera.

«Siempre evité el escándalo, nunca me gustó. Lamentablemente, algunas personas lo impulsan a uno hacia allí. A la agresión no le respondí, a la calumnia tampoco. Dejo que todo fluya, que Dios ponga todo en su lugar. Me cuido mucho de eso y de lo que yo pueda transmitir a la gente joven. Nunca me gustó el escándalo ni lo provoqué» , subrayó el intérprete de Dueño de nada.

En su concierto, «El Puma» hará un recorrido por los grandes éxitos que lo hicieron mundialmente conocido, llevando desde el amor, la reflexión, el baile y la alegría, toda esa energía que sus más fervientes admiradores han recibido a lo largo de su carrera.

Las entradas para ver este único espectáculo del gran ídolo José Luis Rodríguez «El Puma» en Venezuela, ya están a la venta a través de www.maketicket.com.ve y sus taquillas físicas ubicadas en: Teatro Teresa Carreño, Tienda Traki El Recreo y Bodegón Chuche Express ubicado en el CCCT. El costo de los tickets oscilan entre los 40 y 150 dólares americanos.

