José Luis Rodríguez anunció que hará otro concierto en Venezuela

En los últimos días, el polémico cantante venezolano, José Luis Rodríguez, mejor conocido por todos como «el Puma» anunció que dará un nuevo concierto en Venezuela este próximo mes de noviembre.

Durante una entrevista ofrecida al programa ‘’La Noche de Mirtha’’, al criollo le preguntaron sobre cómo ve a su país, a lo cual destacó: «No hablo de política, mi país es mi país, lo amo. Fui a cantar ahora y vuelvo en noviembre, hice dos shows».

Acotó que cobra por sus shows en el país en dólares: «Venezuela está dolarizada».

Comentó además lo siguiente: «Quiero a mi país, no me duele, lo amo, amo a mí país. Y te repito, no voy a arreglar el mundo, el tiempo que me dio Dios es para arreglarme yo mismo, para cambiarme a mí. De joven quise cambiar al mundo, la patria, la cuadra, su familia, pero ya tenía casi 60 años y dijo: ‘Yo no tengo que cambiar a nadie’».

