José Guerra: «Ojalá que no haya un control de precios, porque volveremos a 2017 con las grandes colas»

Entornointeligente.com /

El economista José Guerra advirtió que esto que comenzó con el dólar «va a seguir, puede que baje hoy o mañana, pero es claro que la tendencia es al alza. Falta camino por recorrer todavía»

José Guerra, economista e integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), expresó que el dólar está subiendo de esta manera porque antes no ha habido un incremento.

«Debía subir, pero el Banco Central de Venezuela ( BCV ) lo tenía contenido, pero no era sostenible. Lo advertimos. Los salarios no son los culpables del alza del dólar, no fue el pago del bono (vacacional) lo que provocó esto», explicó.

Dijo que no se puede pedir austeridad al empleado público que «está pasando hambre». «No son los empleados públicos los culpables de esto, sino las políticas económicas», sumó.

Lea También: BCV vendió US$200 millones a la Banca para defender anclaje cambiario

«Estas crisis cambiarias o colapsos de la moneda ocurren de manera inesperada. Es como una hipertensión, es silente, pero luego viene el ACV. El dólar en Venezuela nunca baja, siempre sube e hizo explosión porque se conjugaron aspectos», resaltó.

Manifestó que la lógica se impone como la Ley de la Gravedad: «si usted tiene un tipo de cambio muy bajo, va a pasar que el BCV se quedó sin reservas. Sigan sacrificando reservas internacionales para que se queden sin ellas».

– Antes de la devaluación – En cuanto al pronóstico de la CEPAL, Guerra acotó que fue hecho «antes de la devaluación». «La explicación de un crecimiento es que caímos mucho, todo lo que mueve la economía hoy es la producción, no el bodegón», agregó.

Afirmó que el Gobierno «tuvo mucho dinero» porque mejoraron las exportaciones petroleras y se combinaron los factores. «Lo que preocupa es que si con esta devaluación se puede sostener, hay que esperar un poco para ver el ritmo de esto».

Advirtió que esto que comenzó con el dólar «va a seguir, puede que baje hoy o mañana, pero es claro que la tendencia es al alza. Falta camino por recorrer todavía».

«El gran ganador de la devaluación es el Gobierno, porque en casos de países exportadores de petróleo, se enriquecen. No pueden decir ahora que no tienen bolívares», añadió en La Romántica 88.9 FM.

– ¿Volver a un control de precios? – El también profesor universitario espera que «no haya un control de precios» en el país, «porque volveremos a 2017 con las grandes colas para comprar y los bachaqueros».

LINK ORIGINAL: Que Pasa

Entornointeligente.com