José Guerra: El BCV ha quemado excesivamente las reservas

Ciudad Guayana.- Después de que el primer trimestre del año 2022 mostrara una suerte de esperanza en cuanto a los términos económicos, el panorama se desvaneció en el segundo trimestre con cifras que reflejan nuevamente el alza inflacionaria.

El economista venezolano, José Guerra, precisó en entrevista con Nueva Prensa de Guayana que el aceleramiento de la inflación en los últimos meses se debe a las altas tarifas de los servicios públicos.

«Son varios factores, pero entre ellos está el ajuste de las tarifas de los bienes del sector público. Electricidad, agua, internet, telefonía fija y telefonía móvil principalmente. La depreciación lenta del tipo de cambio también influye en estas cifras inflacionarias», manifestó.

Guerra también adjudicó el problema a los gastos públicos que, según precisa el economista, son muy elevados.

«El Gobierno está gastando mucho más en términos de bolívares y eso crea una presión de demanda sobre los precios. Además, hay expectativas de devaluación futura, entonces el comerciante que ajusta los precios sabe que el dólar está subiendo y se ve obligado a subir el producto para no generar pérdidas», aseveró.

Inflación permanente Venezuela estuvo más de cuatro años en hiperinflación y durante siete años vio como su Producto Interno Bruto (PIB) se fue en picada, dejando el saldo de -75% en su PIB.

Todo esto llevó a que la moneda venezolana, el bolívar, se depreciara y la nación entrara en un proceso de recesión.

Las tácticas del Gobierno de Nicolás Maduro pasaron por la intervención del Banco Central de Venezuela (BCV) en el control cambiario; además de otras jugadas sin éxito como la eliminación de varios ceros a su moneda.

Cuando el BCV inyectaba los dólares en el mercado cambiario para tratar de tener controlado el tipo de cambio, la inflación se detenía momentáneamente; sin embargo, las reservas internacionales de la nación se volvían cada vez más insignificantes a medida que la administración de Maduro decidía detener el alza de los precios momentáneamente.

«Si el Banco Central percibe que esa inflación es un fenómeno transitorio, que la moneda se deprecie por un factor coyuntural, lo correcto es que intervenga y venda divisas para estabilizar esa inflación. Pero si la tendencia es permanente, porque el tipo de cambio se está depreciando debido a que la gente no quiere la moneda local, lo correcto no es intervenir porque, si intervienes, se empiezan a agotar las reservas», zanjó.

※ ¿Qué consecuencias tiene para un país perder sus reservas internacionales?

-Cuando un país no tiene reservas internacionales, va ser muy complicado que pueda importar, porque las importaciones se pagan en divisas -euro y dólares principalmente-; además, ese país que no tiene reservas no puede pagar la deuda, tal y como es el caso de Venezuela. No tener reservas es un problema gravísimo.

-Además, cuando el país tenga que hacerle frente a compromisos, no va tener cómo afrontarlos. Por otra parte, la moneda suele devaluarse expresando la escasez de divisas.

※ ¿Cómo ve el panorama económico para el siguiente semestre del año?

-El segundo semestre del año arrancó con una producción petrolera que no crece, lo cual debería suceder dado el entorno favorable de los precios del petróleo que favorecen notablemente a los países exportadores de petróleo.

-Los precios altos del crudo están volviendo rico a los países petroleros, pero la producción en Venezuela no crece. Sin un aumento de la exportación petrolera, no hay crecimiento de la economía.

-En el caso de Guayana esas empresas están destruidas, no tienen flujo de caja y no tienen capital de trabajo y yo dudo que puedan recuperarse.

LINK ORIGINAL: Soynuevaprensadigital

