José Guerra: «El BCV es un genocida del sistema estadístico del país»

Como «genocidas del sistema estadístico venezolano» califica el economista, docente universitario y fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), al directorio del Banco Central de Venezuela (BCV), institución que sigue incumpliendo con su propia normativa interna al no publicar las principales variables de la economía.

A través de su cuenta en Twitter, Guerra señala que el BCV, no publica las cifras de producción industrial desde el 2019, que es un indicador clave para hacer un seguimiento a la coyuntura económica.

En las últimas semanas, no hay un solo día en el cual José Guerra no fustigue a las autoridades del instituto emisor, calificándolas de ineficientes, irresponsables, poco serias, por cuanto siguen sin dar a conocer el comportamiento del Producto Interno Bruto, y el Índice Nacional del Precios al Consumidor, lo da a conocer de manera desfasada y sus indicadores no recogen la realidad de todo lo que ocurre en la economía.

Guerra advierte que «algún día habrá que ajustar cuentas con estos genocidas del sistema estadístico venezolano».

