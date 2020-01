José Guerra: Con impuesto a las compras en dólares, gobierno impone doble tributación

Entornointeligente.com /

Diputado de la AN, José Guerra. El diputado José Guerra (PJ) enfatizó que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no tiene ninguna facultad constitucional para aprobar leyes. “Ello corresponde a la Asamblea Nacional (AN) exclusivamente. La ANC asumió medidas económicas basada en la fuerza y la coacción”.

Guerra, quien está en el exilio tras ser objeto de persecución por parte del Gobierno, señaló que el colmo de las decisiones de la Constituyente es la doble tributación.

“Quien compra un bien y paga en dólares o petro ya paga IVA. Ahora quieren colocar una tasa adicional entre 5% y 25% sobre las ventas en dólares y petros, con lo cual van a incentivar la elusión y evasión fiscal”, indicó Guerra, este jueves 30 de enero.

El parlamentario sostuvo que la Ley de Cartera Única Productiva Nacional es un disparate: “Le da a un ente la potestad de manejar, discrecionalmente, hasta 25% de la cartera de crédito de la banca. Es decir, van a disponer de los recursos del público para prestarse a ellos y a sus amigos como sucede en el Banco de Venezuela”.

