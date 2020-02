José Gato Briceño: Mejor imposible – Ratas en estampida

Entornointeligente.com /

MEJOR IMPOSIBLE-RATAS EN ESTAMPIDA

¿Puede alguien pensar que lo sucedido en esta última semana de la importantísima gira internacional que realiza el presidente (E) venezolano Juan Guaidó, es un suceso trivial, intrascendente? Hasta a quienes desconocen la realidad política, social y humanitaria de Venezuela les causa asombro la atención, la importancia y el ceremonial que se le ha dado a esa visita, no sólo en el aspecto protocolar sino en la intensa agenda, la dedicación e interés de cada uno de los funcionarios de las instituciones de más alto nivel de los Estados Unidos y obviamente del presidente Donald Trump por este encuentro con Guaidó, con la Venezuela que él representa.

A mi modo de ver llegó el momento en el que la primera potencia del mundo recopiló por diferentes fuentes, tanto de inteligencia como de la inmensa cantidad de ex funcionarios o allegados chavistas que hoy son testigos protegidos, sobrada información y certezas suficientes del desmedido peligro que corre la región al estar libres y sin frenos los capos de esta organización criminal internacional que amenaza seriamente la seguridad mundial con esta mezcla pavorosa de narcotráfico, guerrillas, contrabando de minerales y armas, terrorismo fundamentalista entre otras, que ya inundan a nuestra América de vicios, depravación y ruindad. Llegó pues el tiempo de sentarse con quien lleva el mando de la ruta que nos dirigirá pronto a la libertad para sumar esfuerzos a los tantos que ya Estados Unidos de Norteamérica nos ha brindado, especialmente desde 2017 cuando iniciaron las sanciones contra los ladrones que desfalcaron nuestro tesoro nacional. Cada reunión, cada encuentro tuvo su espacio, tiempo y razón de ser, incluidos los organismos financieros mundiales.

Es gratificante saber que el esfuerzo de todos y especialmente de aquellos a quienes les correspondió esta oprobiosa coyuntura histórica de nuestro país y a pesar de los tropiezos va tomando la forma deseada, la silueta hermosa de una patria libre.

Entre tantas actividades destaco lo que como Venezolano no puedo dejar pasar, un gran acontecimiento histórico, el cual fue el discurso hecho el pasado martes por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, llamado el discurso anual del Estado de la Unión, en el principal congreso del mundo, en dónde le fue dado un contundente apoyo al presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó convirtiéndose en el primer presidente Venezolano en ser invitado de honor a este acto en toda la historia y lo más sorprendente fue la ovación de pie dada tanto por los Demócratas como por los Republicanos, o sea, es el reconocimiento de Trump y todo el sistema político Americano, lo cual nos aviva profundamente las esperanzas de llegar a soluciones importantes que ameritan aprobación y consenso parlamentario. Parte del discurso pronunciado por el presidente Donald Trump dedicado a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela vale la pena transcribirlo por su significado que reviste para nosotros los venezolanos. Cito: “A medida que restauramos el liderazgo estadounidense en todo el mundo, una vez más estamos defendiendo la libertad en nuestro hemisferio. Es por eso que mi Administración revirtió las políticas fallidas de la administración anterior sobre Cuba. Estamos apoyando las esperanzas de cubanos, nicaragüenses y venezolanos para restaurar la democracia. Estados Unidos lidera una coalición diplomática de 59 naciones contra el dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro. Maduro es un gobernante ilegítimo, un tirano que brutaliza a su pueblo. Pero el dominio de la tiranía de Maduro se romperá y se romperá. Aquí esta noche hay un hombre que lleva consigo las esperanzas, los sueños y las aspiraciones de todos los venezolanos. Uniéndose a nosotros en la galería está el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Sr. Presidente, por favor lleve este mensaje a su tierra natal. ¡Todos los estadounidenses están unidos con el pueblo venezolano en su justa lucha por la libertad! El socialismo destruye las naciones. Pero recuerda siempre, la libertad unifica el alma.”

No habían pasado 24 horas cuando fue recibido con honores de jefe de Estado en la Casa Blanca por el Presidente Trump, sostuvo una reunión de 45 minutos con Trump y allí posteriormente se reunió con el Ministro de Defensa y con el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, lo que terminó de desequilibrar a los capos del régimen Venezolano y a sus aliados internacionales.

Los oficiales activos Venezolanos deben darle una lectura muy objetiva a la exitosa gira internacional del Presidente y tendrían una última oportunidad para reivindicarse con el pueblo Venezolano y devolverle la credibilidad y honorabilidad que tuvo esa institución castrense desde su fundación, es el momento ahora o nunca, si conocen su deber deben actuar en consonancia con los mandatos de la Constitución, de lo contrario saben lo que les espera por traicionar a la patria permitiendo ser comandados por oficiales extranjeros y facilitándoles el robo de nuestra riqueza.

La gira internacional realizada por Guaidó remarcó nuestra realidad ante los líderes del mundo en viva voz de quién está al frente y lucha en Venezuela dando detalles del robo y desmantelamiento de nuestro país y recibió información que dichos países han recogido de toda las marramuncias del narcoestado. Desde la cárcel del exilio sigo pensando que nuestra lucha no ha sido en vano y que denunciarlos y atacarlos es también contribuir a su caída para debilitar cada día más sus actuaciones perversas; quedo satisfecho por estos acontecimientos y lleno de fuerzas sigo dando mi opinión con lo único que me queda MÍ PLUMA Y MI PALABRA

