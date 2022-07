José Fuentes contó en qué está la situación de Luis Suárez y su posible llegada a Nacional

Entornointeligente.com /

José Fuentes dio a conocer lo último respecto a la posible llegada de Luis Suárez a Nacional y explicó cómo se vienen dando las cosas en medio de una movida que tiene a todo el pueblo tricolor pendiente minuto a minuto.

El presidente tricolor habló este domingo en el programa Punto Penal (Canal 10) y dijo que «si hay algo que hemos generado con Suárez en este tiempo es confianza, entonces sencillamente lo que puedo decir ahora es que estamos en el período que dijimos que Luis nos iba a responder y yo respeto eso. Hasta ahora las dos partes cumplimos con todo lo que dijimos».

«Callados y esperando», agregó José Fuentes , quien remarcó además que «Suárez está en Barcelona . Hubo gente que fue hoy al aeropuerto y no está bueno eso porque es gente que hizo un esfuerzo para estar ahí. Hay que tener cuidado con lo que se dice».

El titular de Nacional expresó que «hay que entender que se trata de una figura top del mundo y tenemos que tener cuidado en cada paso que damos. Yo he tratado de medir todo, de no generar falsas expectativas ni generar pesimismo. Hoy estamos en el período que se fijó Suárez para responder y después todo lo demás es especulación».

Consultado acerca de si Luis Suárez se sorprendió ante su visita, Fuentes expresó que «se sorprendió si por lo que me dijo, pero no intentamos hacer una movida innovadora sino demostrarle cómo la hinchada de Nacional quería que estuviera acá y quién más que el presidente para decirle que queremos que venga. El mensaje era ese: tratar de humanizar la situación y yo como presidente del club decirle que realmente queremos que esté acá».

Por otra parte, José Fuentes contó que «cuando nosotros empezamos a conversar, hablamos de varias pautas. Una era la competencia. Él quería competir de entrada. También me dijo que no quería venir a Nacional a retirarse, que quería venir bien y por último, otra clave era la familia y ahí me dijo que su familia había decidido apoyarlo en su decisión».

