José Di Leo habló de Edgardo Bauza

Entornointeligente.com /

José Di Leo fue el histórico ayudante de campo del entrenador Edgardo Bauza, quien padece una enfermedad neurodegenerativa.

El ‘Camello’, como también es conocido el exfutbolista de 61 años, brindó una entrevista a Radio Villa Trinidad de Argentina, que fue recogida por el portal Infobae, en donde relata el doloroso procesos de la enfermedad de su colega y amigo.

Lo hizo tras develarse el busto en homenaje al ‘Patón’ por parte de Rosario Central. «Edgardo Patón Bauza. Campeón como jugador y como director técnico . Defensor con más goles en la historia de Rosario Central. Máximo goleador en clásicos», se lee en la placa que acompaña la figura.

«Cuando vi el busto del Patón me puse mal, porque él no puede disfrutar y valorar lo que le están haciendo. Me hubiera gustado que esté, pero por su problema tiene que estar tranquilo en su casa», comentó.

Luego agregó que le «duele haber logrado muchísimas cosas y ahora no poder disfrutarlas juntos . Siempre hablábamos de retirarnos juntos y que íbamos a ir a ver todos los Mundiales».

Di Leo relató cómo vive la enfermedad del exentrenador argentino afincado en Quito. «Ahora estamos en una etapa donde es necesario forzarlo a que se acuerde, o no. También pasa que por ahí estoy con él y termino lastimándome, porque es como que se está forzando. No tiene sentido. No me gusta eso, tener que forzarlo. No me gusta eso. Es muy difícil», explicó.

Sobre la enfermedad de Bauza, aclaró que no es Alzheimer , sino una diferente que «lo hace estar alejado de la realidad. Entonces es necesario estar y exigirlo o pedirle algo que no lo puede hacer».

Comentó que en enero o febrero de 2023 viajará a Quito para visitarlo y compartir con él. «Tengo ganas de verlo y no me importa si no me conoce. Quiero verlo cómo está. Todos los días pienso que todo lo que le pasa es una mentira y vivo con esperanza de que vuelva a ser él. Cada vez que hablo me pongo mal», cerró.

LINK ORIGINAL: Bendito Futbol

Entornointeligente.com