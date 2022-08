José Cifuentes está en la mira del Brighton

Entornointeligente.com /

La excelente temporada que está teniendo el ecuatoriano José Cifuentes en Los Ángeles FC de la Major League Soccer despertó el interés del Brighton & Hove Albion de Inglaterra.

Con dos tricolores en su plantilla, Moisés Caicedo y Jeremy Sarmiento, las ‘Gaviotas’ tendrían la intención de sumar uno más al plantel.

Según reportó el medio británico Sport Witness, el conjunto que dirige Graham Potter está interesado en firmar al mediocampista José Cifuentes. Así mismo, recalcan que por el momento no existe información sobre charlas o alguna oferta por el jugador.

Aparte del Brighton, existen otros dos clubes que militan en la Premier League que están siguiendo de cerca al seleccionado ecuatoriano. Se trata del Leeds United y el Leicester City.

José Cifuentes | Brighton interested in another Ecuadorian player – Big European competition for signing. https://t.co/eLheWzCVUB #bhafc

— Sport Witness (@Sport_Witness) August 10, 2022

Temporada en LAFC En la presente campaña con el equipo angelino, Cifuentes ha disputado 26 encuentros entre Major League Soccer (22), Leagues Cup (1) y US Open Cup (3). Además, arrancó 21 veces de titular.

‘Cifu’ está viviendo su temporada más goleadora y más productiva en ofensiva. Por el momento lleva seis anotaciones y siete asistencias en poco más de 1 800 minutos. Es decir, participa en un gol cada 141 minutos.

En una plantilla plagada de estrellas como Carlos Vela, Gareth Bale y Giorgio Chiellini , José Cifuentes encontró su sitió en el 11 inicial y es un jugador indispensable en el sistema de Steve Cherundolo.

Actualmente, el LAFC tiene el mejor récord de toda la MLS. Están primeros en la Conferencia Oeste, con 51 puntos en 23 cotejos. Austin FC segundo en la tabla, tiene 45 y un partido más.

El próximo partido será el sábado 13 de agosto, contra Charlotte FC en el Banc of California Stadium a las 21:30 (hora Ecuador).

