José Carvallo: este es el histórico récord que alcanzará ante Cantolao

El gran momento de Universitario en el Torneo Clausura se debe a varios factores (líder con un punto de ventaja sobre Cristal y Alianza): entre ellos, el buen nivel de Alejandro Hohberg, el haber sido capaz de plasmar la idea de posesión de Ángel Comizzo en poco tiempo y lo fuerte que se hizo defensivamente, no por nada es el conjunto menos vencido del segundo torneo del año con apenas tres tantos encajados. Y, justamente, el gran artífice de esta última virtud ha sido el golero merengue José Carvallo, quien ha mantenido su arco en cero en los últimos siete partidos.

“Es un mérito de todo el equipo, no soy solo yo el que defiendo. Igual es más importante salir campeones que batir cualquier récord personal, si se da es bienvenido”, comentó Carvallo en la semana, intentando ponerle paños fríos a los halagos que viene recibiendo en las últimas semanas.

En último duelo ante César Vallejo, el guardameta superó el récord que tenía Óscar Ibáñez (6) y tuvo una espléndida actuación. Sin embargo, el ex- Melgar todavía no se ha convertido en el arquero con mayor tiempo de imbatibilidad en la historia de la ‘U’. ¿Pero cuánto le falta para alcanzarlo? ¿Quién posee dicha marca?

El arquero que aún posee el récord es el histórico Humberto Horacio Ballesteros. El ex golero crema, argentino nacionalizado peruano, apenas llegado a la ‘U’, en las primeras jornadas del Descentralizado 1971, logró el record de ocho partidos consecutivos sin recibir goles.

Como se recuerda, aparte de la camiseta merengue, también se puso la camiseta de River Plate, Lanús, Millonarios, Atlético Chalaco, Sport Boys y Deportivo Municipal. Pero, uno de sus mejores momentos fue con la crema: allí salió campeón nacional en 1971 y 1974.

Se nacionalizó peruano, pero no pudo disputar de los partidos ante Chile por las eliminatorias para el Mundial de 1974. Estuvo concentrado tres meses con la blanquirroja, pero al final no pudo jugar porque el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, tenía la firme idea, de no considerar jugadores nacionalizados en la bicolor.

El gran objetivo de José Carvallo será alcanzar a Gustavo Gonzales Teruel, quien un 5 de noviembre de 1989 llegó a los 14 partidos sin recibir goles defendiendo la casaquilla de Cristal. En aquella oportunidad, esa tarde el conjunto celeste jugó ante Defensor Lima (1-0) logrando un récord en el Perú aun no superado. El reto será doble para Carvallo en este cierre de año: convertirse en el arquero con mayor tiempo de imbatibilidad en la historia del club del cual es hincha, y salir campeón con este por segunda vez en su carrera.

LINK ORIGINAL: El Comercio de Perú

