José Buttó recibió castigo en su debut en la MLB

José Buttó, el cumanés, de 24 años, se convirtió en el criollo 455 en graduarse de «bigleaguer»

El lanzador venezolano José Buttó , de los Mets de Nueva York , recibió castigo de la ofensiva de los Filis de Filadelfia durante su debut en las Grandes Ligas ( MLB , por sus siglas en inglés).

¡Bienvenido al Show, @Butto_jose34 ! 🇻🇪 #LosMets | #LGM pic.twitter.com/mDTg8y3oki

— Mets de Nueva York (@LosMets) August 21, 2022

En cuatro entradas de labor, Buttó permitió nueve imparables, de ellos dos jonrones de Alec Bohm, toleró siete carreras, regaló par de boletos y abanicó a cinco rivales.

El joven abridor venezolano, de 24 años, realizó 98 lanzamientos, 67 ubicados en strike, tras enfrentar a 23 bateadores.

El cumanés salió sin decisión gracias a un extraordinario regreso del equipo metropolitano.

Jose Buttó has recorded the first out of his major league career via strikeout pic.twitter.com/7JmT7fpI0X

— Shea Station (@shea_station) August 21, 2022

¡Venezuela en la casa! 🇻🇪 @Butto_jose34 #LosMets | #LGM pic.twitter.com/y1W1MUM7KU

— Mets de Nueva York (@LosMets) August 21, 2022

Cabe destacar que el criollo firmó con la organización de Quenns a los 19 años y por conseceancia recibió un bono irrisorio por 5.000$ dólares.

Aunque inició con el pie izquierdo, José Buttó se convirtió en el criollo 455 en graduarse de «bigleaguer», de acuerdo con los datos de Baseball Reference.

