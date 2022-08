José Antonio Casanova se retira de Atrio

Entornointeligente.com /

El chef venezolano, José Antonio Casanova, reconocido por su propuesta de culinaria moderna venezolana, anuncia su retiro al mando de la cocina y el menú de Atrio restaurante, para comenzar nuevos proyectos.

Luego de un año y dos meses al frente de los fogones de este lugar en El Hatillo, Casanova decide emprender y asumir nuevos retos llevando su propuesta gastronómica a nuevos espacios.

El chef, con más de 13 años de trayectoria, ha hecho un nombre en la gastronomía venezolana al trabajar la cocina desde una perspectiva contemporánea, enalteciendo los sabores propios del país.

«Esta propuesta culinaria la he estado trabajando desde 2017, año en el que abrí Malva. Mi cocina se inspira en las regiones, la geografía, el arte y la música. Todo lo que tenga que ver con la cultura venezolana; rescatar el recetario tradicional de Venezuela a través de cocineros regionales y resguardar dichas recetas. Me despido de Atrio y me llevo mi propuesta gastronómica para buscar un mejor espacio donde desarrollarla y seguir creciendo en cualquier espacio que vaya», comenta José Antonio.

Agrega que uno de sus aprendizajes en este periodo fue ver que el comensal venezolano tiene la necesidad de un espacio con el cual se reconozca. «Se identifica, y siente complacido al ver que hablamos de ello, de lo propio, del origen y eso es lo más valioso que me llevo».

En cuanto a sus proyectos inmediatos, José Antonio Casanova tiene planeado cocinar en diferentes ciudades del país, e incluso en varios restaurantes de Caracas. Asimismo comienza a realizar diferentes asesorías, y por supuesto seguir buscando un espacio en el que pueda seguir trabajando su cocina venezolana de autor.

