José Amorín Batlle afirma que los encuestados no lo mencionan porque tiene un apellido “difícil de recordar para los uruguayos”

La Lista 15, el sector encabezado por el senador y precandidato a la presidencia José Amorín Batlle, salió a cuestionar fuertemente a la encuestadora Cifra por un sondeo que publicó el lunes sobre la intención de voto en la interna del Partido Colorado, en el que Julio María Sanguinetti aparecía con 54%, Ernesto Talvi con 27%, y el resto de los precandidatos no figuraban, ya que su intención de voto era menor a 1%. "Los métodos de esta encuestadora claramente están hechos para perjudicar a nuestro sector. Porque es obvio que no tenemos más de 1%, pero tampoco tenemos 0%, porque nosotros nos votamos. ¿Por qué no usan décimas? Seguro que a un 0,5% llegamos", declaró un dirigente de la 15.

Amorín Batlle también habló sobre el tema, y si bien dijo que “discrepa” con la metodología que suelen utilizar las encuestadoras, reconoció que “algo de razón pueden tener”. “En este estudio en particular, en el que se trabaja con menciones espontáneas, es lógico que yo no aparezca, porque tengo un apellido difícil de recordar para los uruguayos. Si me apellidara Artigas la gente se acordaría de mí, pero como me apellido Batlle es difícil que me registren”. De todos modos, el precandidato expresó: “Confío en que en el cuarto secreto, cuando la gente vea mi fotito, me va a ubicar. Es cierto que existe el riesgo de que me confundan con algún otro pelado, como [el diputado del Partido Nacional] Pablo Abdala, pero él no se presenta a la presidencia”.

LINK ORIGINAL: La Diaria

