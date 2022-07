José Altuve se convirtió en el criollo con más jonrones como primer bate en una temporada

Entornointeligente.com /

José Altuve señaló el camino del triunfo de Astros de Houston 8-5 contra Marineros de Seattle, tras abrir el encuentro con su jonrón 19 de temporada, el domingo por la tarde en el T-Mobile Park, donde los siderales completaron un barrida de tres encuentros.

Fue el noveno cuadrangular del segunda base como primer bate, en el inicio de un desafío, cifra que rompió el empate que sostenía con Ronald Acuña Jr. y estableció una nueva marca para venezolanos durante una campaña.

Acuña había implantado el registro en 2018, su año de debut en las Mayores con Bravos de Atlanta.

La conexión tuvo como víctima al zurdo Robbie Ray, que vio viajar su primer envío de la tarde a 105,6 millas por hora, hasta aterrizar en las gradas del jardín izquierdo a 409 pies del plato.

Altuve elevó su total vitalicio de ese tipo de vuelacercas a 30, lo que le coloca en el tercer lugar histórico de Houston, detrás del miembro del Salón de la Fama, Craig Biggio (53) y George Springer (39).

De por vida, el maracayero es el líder de todos los tiempos, entre los criollos, escoltados por Acuña (25) y César Hernández (18), de acuerdo con Baseball-Reference.

El trío representa a los únicos nacidos en el país, con doble figura en estacazos de vuelta completa para iniciar compromisos.

Altuve concluyó el juego de 5-2, con una anotada y dos remolcadas. Ahora, el intermedista se ha embasado en 18 de sus últimos 19 cotejos en julio y en lo que va de mes exhibe una línea ofensiva de .324/.410/.549 (71-23), con 15 carreras, cuatro dobles, cuatro bambinazos, 10 impulsadas y .959 de OPS, en 19 partidos.

Desde que se estrenó con Astros en 2011, el toletero derecho lidera MLB con juegos multi-hits (527), en partidos de al menos tres incogibles (171) y de más de cuatro inatrapables (33).

Además, Altuve disputó el encuentro 1.516 de su trayectoria, lo que le nivela en el quinto puesto en los anales de Astros con Terry Puhl, un jardinero canadiense que actuó con los siderales entre 1977 y 1990.

El jueves de la semana pasada había dejado atrás en ese departamento al dominicano César Cedeño (1.512), un ícono del club.

Altuve es uno de los 20 peloteros nacidos en el país que ha disputado al menos 1.500 partidos en las Grandes Ligas. Una lista que encabeza Omar Vizquel, con 2.968.

