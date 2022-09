José Altuve la sacó para guair a Astros al triunfo (+video)

Entornointeligente.com /

José Altuve conectó tres hits e impulsó tres carreras y José Urquidy lanzó pelota de cuatro hits en siete entradas para que Astros de Houston derrotara el domingo 9-1 a Angelinos de Los Ángeles.

Mike Trout ayudó a Angelinos a evitar una blanqueada con su jonrón número 29, un batazo solitario al jardín central en la octava entrada ante el relevista de Astros, Brandon Bielak.

El JMV reinante de la Liga Americana, Shohei Ohtani, recibió el día libre del mánager interino de Angelinos, Phil Nevin. El fenómeno japonés permitió solo una carrera en ocho entradas durante la victoria del sábado de 2-1 sobre Astros en 12 entradas, pero se había ido de 12-2 en el plato en sus últimos tres partidos.

Altuve causó la salida del abridor de Angelinos Tucker Davidson (2-5) con un jonrón de dos carreras al jardín izquierdo para su 23er cuadrangular de la temporada.

El segunda base All-Star —que bateó de 13-6 en la serie— también aportó un doblete productor durante una segunda entrada de cinco carreras.

Tuve's got 5 on it. pic.twitter.com/5M9BmuCbu7

— Houston Astros (@astros) September 4, 2022

Urquidy (13-5) ponchó a ocho.

Por Astros, el venezolano José Altuve de 4-3 con una anotada y tres impulsadas. El dominicano Jeremy Peña de 5-1. Los cubanos Yordan Álvarez de 4-1 con dos impulsadas, Yuli Gurriel de 3-1 con una anotada. El puertorriqueño Christian Vázquez de 4-0. El hondureño Mauricio Dubón de 3-1 con dos anotadas.

Por Angelinos, el venezolano Luis Rengifo de 3-1. El dominicano Magneuris Sierra de 1-0.

Jose Altuve leads MLB in three-plus hit games (176) since entering the league in 2011. He also leads the Majors in multi-hit games (541) and four-plus hit games (34) in that same time span.

Today's @budweiserusa Player of the Game! #LevelUp pic.twitter.com/926S7zGCn5

— Houston Astros (@astros) September 4, 2022

Ten la informaci ón al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/EUWIEdcF1YP9JwwC753Gc7

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/diarioprimicia

Lea También: PSG encabeza lista de clubes sancionados por la Uefa por violar fair play financiero Guayanesa Yorgelis Salazar ganó oro en Premier League de Karate

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com