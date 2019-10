José Altuve brilló en la SCLA y se quedó con el MVP

Entornointeligente.com /

El segunda base venezolano José Altuve volvió a ser el “pequeño” gigante que acaparó los reflectores en la jornada de las Grandes Ligas, al convertirse en el tolete clave de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que hizo posible que los Astros de Houston volviesen a la Serie Mundial por segunda vez en tres años. Si Altuve fue el protagonista de la jornada, acreditándose también el premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie del Joven Circuito, el primera base cubano Yuli Gurriel también destacó conectando de vuelta completa en la victoria llena de suspense y emoción que protagonizaron en el duelo contra los Yanquis de Nueva York a los que al final vencieron por 6-4, con lo que ganaron 4-2 la serie al mejor de siete. Por los Yanquis también hubo protagonismo latinoamericano con el antesalista colombiano Gio Urshela que mostró todo el poder de su bate al mandar la pelota fuera del parque. Pero fue Altuve quien se encargó de llevar la emoción al campo de juego y la clase de su bate, ya que restando sólo un out de la novena entrada, empalmó batazo de cuatro esquinas de dos carreras y selló la victoria de los Astros ante el cerrador estelar de los Yanquis, el cubano Aroldis Chapman, quien iba a cargar con la derrota. El venezolano le otorgó a los Astros el boleto a la Serie Mundial, y la novena tejana realizará su segundo viaje al Clásico de Otoño en tres años. “Lo único que puedo decir es que los dos equipos protagonizamos un hermoso partido de béisbol”, declaró Altuve. “Anotar un par de cuadrangulares en el noveno episodio, ambos equipos, y de dos carreras cada uno es algo para enmarcar”. El protagonismo de Altuve le permitió convertirse en el MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana tanto por su producción ofensiva como por su gran defensa. Altuve terminó la serie con seis carreras anotadas, una línea de .348 / .444 / .652 y dos cuadrangulares, s, incluido el cuadrangular clave de la serie. El venezolano se convirtió en el primer jugador de segunda base en ganar un MVP de temporada regular y un MVP también en la competición de los playoffs. Altuve (2) superó los lanzamientos de Chapman en la novena entrada, mandando la pelota a la calle por todo lo alto del jardín izquierdo llevando a un compañero en los senderos, el jardinero de origen puertorriqueño George Springer. El venezolano hizo volar la pelota 407 pies (124 metros) y selló la victoria de la novena tejana. “Siempre me preguntan cómo definiría la figura de Altuve”, comentó AJ Hinch, piloto de los Astros. “Ahí tienen mi respuesta es un auténtico MVP”. Su compañero Gurriel (1) también se voló la barda en el primer episodio por todo lo alto de jardín izquierdo. El cubano hizo volar la pelota 356 pies (108 metros) sobre el muro izquierdo del campo, llevando por delante a Altuve y al antesalista Alex Bregman. Gurriel conectó dos veces en cuatro viajes a la caja de bateo, terminó con tres carreras remolcadas y una anotada. Desde el montículo, la victoria se la acreditó el cerrador mexicano Roberto Osuna (1-0) en una entrada. Osuna permitió dos imparables, jonrón y dos carreras, y retiró a dos bateadores por la vía del ponche. Por los Yanquis, Urshela (2) también desapareció la pelota del campo en el cuarto episodio con batazo de vuelta completa después que la pelota tocó la parte superior del guante de Springer que hizo un gran salto en su intento por atraparla. El colombiano hizo sonar el tolete entre los jardines derecho y central, con un bambinazo solitario. En el segundo episodio, el receptor dominicano Gary Sánchez logró sencillo al centro remolcador de la primera anotación de los Yanquis, que al fina tampoco sirvió para evitar la derrota y eliminación de los Yanquis. The post José Altuve brilló en la SCLA y se quedó con el MVP appeared first on El Carabobeño .

