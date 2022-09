José Aldo, leyenda de UFC, anuncia su retiro

Entornointeligente.com /

Uno de los peleadores más grandes de todos los tiempos de MMA puso fin a su carrera.

El ex campeón peso pluma de UFC y WEC, José Aldo , de 36 años, se retiró de UFC, le dijo su equipo a ESPN el domingo.

La promoción también anunció el retiro de Aldo en un tuit el domingo por la noche que decía en parte: «Felicitaciones @JoseAldoJunior por una carrera legendaria».

The King of Rio calls it a career 👑

Congratulations @JoseAldoJunior on a legendary run 👏 pic.twitter.com/VvRQwFV0PO

— UFC (@ufc) September 18, 2022 Aldo solicitó y se le concedió una liberación de su contrato con UFC, agregó a ESPN su entrenador y manager, Andre Pederneiras.

El retiro de Aldo por sí solo no lo sacaría de su contrato con UFC, que sería ‘congelado’ en ese caso. El legendario peleador ha sido eliminado de las clasificaciones oficiales externas de UFC, lo que significa que ya no está en el roster activo. Siempre que fuera liberado de su contrato, sería libre de competir por otras promociones o en otros deportes de combate como el boxeo, en el que siempre ha expresado interés.

Podría decirse que Aldo (31-8) es uno de los cinco mejores peleadores de artes marciales mixtas y fácilmente se encuentra entre los 10 primeros. Tiene el mejor currículum en las 145 libras en la historia de las MMA. El brasileño ostentó el título peso pluma de UFC/WEC desde noviembre de 2009 hasta diciembre de 2015, acumulando nueve defensas del título, un récord de división.

José Aldo culminará su carrera en UFC con un récord de 21-7. Jeff Bottari/Zuffa LLC Aldo ganó 18 peleas consecutivas entre 2006 y 2014, incluidas victorias sobre otras luminarias como Urijah Faber y Frankie Edgar. También posee victorias en su carrera sobre Marlon Vera , Chad Mendes (dos veces), Kenny Florian, Cub Swanson y Mike Brown.

Después de una sorprendente derrota por nocaut en 13 segundos ante Conor McGregor en UFC 194 en 2015, Aldo reconstruyó su carrera, ganó el título de peso pluma por segunda vez y luego bajó al peso gallo en 2019 y compitió por el cinturón allí. Antes de una derrota ante Merab Dvalishvili en UFC 278 el mes pasado, Aldo estaba en una racha de tres victorias consecutivas y se acercaba a otra oportunidad por el título.

Aldo culminará su carrera en UFC con un récord de 21-7 entre esa promoción y WEC, que fue adquirida y absorbida por UFC en 2011.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com