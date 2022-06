Jornalista de Araraquara vai cobrir acidente na SP-255 e descobre que filho morreu na colisão

Entornointeligente.com /

08/06/2022 10h25 Atualizado 08/06/2022

1 de 5 Acidente entre carro e caminhão matou Tiago Cequeto Baldassari, de 32 anos, em Araraquara — Foto: Arquivo pessoal Acidente entre carro e caminhão matou Tiago Cequeto Baldassari, de 32 anos, em Araraquara — Foto: Arquivo pessoal

Um jornalista de Araraquara (SP) foi cobrir um a cidente entre carro e caminhão na Rodovia Antônio Machado Sant'Anna (SP-255) , na manhã desta quarta-feira (8), e descobriu que seu filho era a vítima fatal da colisão.

Carlos Alberto Baldassari fazia uma live em sua página de notícias no Facebook e, ao se aproximar do local do acidente , descobriu que o carro envolvido era o do filho, Tiago Cequeto Baldassari , de 32 anos.

2 de 5 Thiago Baldassari, de 32 anos, é filho de repórter de Araraquara — Foto: Reprodução/Facebook Thiago Baldassari, de 32 anos, é filho de repórter de Araraquara — Foto: Reprodução/Facebook

A transmissão foi interrompida e, momentos depois, o repórter iniciou uma nova live e confirmou que a vítima era seu filho, que o acompanhava nas apresentações dos programas do canal 'Balda News'.

«Vida de repórter é isso. Muitas pessoas, talvez, não vão entender o momento em que a gente está vivendo aqui na rodovia. Ali está o carro que se envolveu no acidente, o corpo já foi retirado por isso eu estou mostrando para vocês, o caminhão foi parar a cerca de 100 metros ali no acostamento. E vocês se segurem agora porque eu vou dizer quem é o condutor do veículo que perdeu a vida aqui: é meu filho, o Tiago, que fazia comigo todos os dias a apresentação dos programas, as lives e essa manhã a gente veio cobrir o acidente e quando eu cheguei, era meu filho», lamentou.

Acidente em rodovia deixa um morto em Araraquara

Tiago deixou a esposa, que estava grávida de três meses, uma filha de 8 anos, os pais e a família.

«Infelizmente, neste mundo que a gente vive da reportagem, tem hora que a gente vai cobrir ocorrências que envolvem familiares. Infelizmente, hoje, é o meu filho. A gente perde o Thiago e que Deus o receba de braços abertos, é um menino bom, de bom coração», completou.

Acidente

3 de 5 Motorista morre após acidente em Araraquara — Foto: Arquivo pessoal Motorista morre após acidente em Araraquara — Foto: Arquivo pessoal

O caminhão, que seguia de Ribeirão Preto para Araraquara , bateu de frente contra um veículo modelo Volkswagem/Gol, próximo à entrada do Parque São Paulo, na SP-255.

Motorista morre em Araraquara após grave acidente na rodovia SP-255

O caminhoneiro relatou à Polícia Rodoviária que seguia pela faixa adicional da pista quando o veículo teria invadido a faixa e causado o acidente .

4 de 5 Repórter de Araraquara vai cobrir acidente e descobre que filho é a vítima fatal — Foto: Reprodução/Facebook Repórter de Araraquara vai cobrir acidente e descobre que filho é a vítima fatal — Foto: Reprodução/Facebook

Com o pneu furado, o caminhão acabou caindo no acostamento, do lado oposto da pista.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para fazer o resgate das vítimas, mas o motorista do veículo morreu na hora.

A polícia desviou o trânsito para uma das faixas da rodovia para preservar o local para a realização de perícia.

Segundo acidente

5 de 5 Outro acidente registrado em Araraquara na manhã desta quarta-feira (8) — Foto: Arquivo pessoal Outro acidente registrado em Araraquara na manhã desta quarta-feira (8) — Foto: Arquivo pessoal

Com a rodovia reduzida a uma faixa, o trânsito ficou lento no local e um motoqueiro acabou colidindo na traseira de um caminhão de cana.

A vítima foi socorrida em estado grave pela viatura da Via Paulista/Arteris, concessionária que administra o trecho da rodovia.

