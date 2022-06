Jornada de empates en la Nations League

Entornointeligente.com /

Una noche en que grandes equipos debieron conformarse con empates, incluyó un soporífero 0-0 en la reedición de la final de la última Eurocopa.

Inglaterra igualó sin tantos ante Italia, y no ha conseguido un triunfo en tres partidos del Grupo 3 de la Liga de Naciones. Los dirigidos por Gareth Southgate se preparan para disputar el Mundial en noviembre.

Apenas un par de miles de niños pudieron ingresar en el estadio del Wolverhampton. Se impidió la entrada de más público como parte del castigo impuesto a Inglaterra por los hechos de violencia desatados por sus seguidores antes de la final de la Euro de 2020 en Wembley.

Italia se impuso en aquel partido por penales.

Mason Mount estremeció el horizontal al comienzo del duelo por Inglaterra y el arquero local Aaron Ramsdale privó a Sandro Tonali de una notación, antes de un segundo tiempo recortado por varias sustituciones dispuestas por ambos técnicos en busca de evitar más desgaste de sus jugadores tras una campaña extenuante.

La colista Inglaterra competirá en Catar. En cambio, ser líder de grupo en la Liga de Naciones es flaco consuelo para los italianos, que se quedaron fuera del Mundial por segunda ocasión consecutiva.

Hungría, que derrotó a Inglaterra el sábado, marcha un punto detrás de los Azzurri, luego de igualar 1-1 ante Alemania.

Los goles llegaron en los primeros nueve minutos. Jonas Hofmann marcó el tanto de la igualdad por los alemanes, luego que Zsolt Nagy había inaugurado el marcador en Budapest.

Hubo también dos empates en el Grupo 4. Holanda se recuperó de un déficit de dos goles para igualar ante Turquía.

Davy Klaassen y Denzel Dumfries marcaron en un tramo de tres minutos del segundo tiempo. Y los holandeses estuvieron incluso cerca de hilar su tercer triunfo.

Sin embargo, un penal ejecutado por Memphis Depay se estrelló en un palo. Sí, el conjunto de Louis van Gaal se quedó con siete unidades.

Bélgica tiene cuatro unidades y marcha en el segundo sitio, luego de igualar 1-1 ante Gales.

Youri Tielemans definió rasante desde el borde del área para abrir el marcador, pero Brennan Johnson logró su primer tanto con la selección galesa a los 86 minutos.

Fue el primer punto conseguido por Gales en tres partidos. Sin embargo, la prioridad de los Dragons es prepararse para lo que será su primer mundial en 64 años.

Ucrania, eliminada precisamente por Gales en el repechaje mundialista, ganó su segundo partido consecutivo en la Liga de las Naciones al vencer a Armenia 3-0 con goles en el segundo tiempo del partido jugado en terreno neutral en Lodz, Polonia.

Ruslan Malinovskyi, Oleksandr Karavaev y Vitaliy Mykolenko anotaron para los ucranianos, que no pueden jugar en su país debido a la invasión rusa.

El miércoles Ucrania venció como visitante a Irlanda 1-0.

