Jorge Vázquez cuestionó números de delitos y reclamó al Gobierno difundir la «cifra negra»

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Jorge Vázquez , exsubsecretario de Interior entre 2010 y 2020, cuestionó este lunes la baja de algunos delitos que han señalado las autoridades de la cartera que encabeza Luis Alberto Heber . Sostuvo que no se conoce «ni el plan, ni los indicadores» para medir la inseguridad pública del Gobierno y reclamó conocer la «cifra negra» al respecto.

Vázquez , número dos de la administración de Eduardo Bonomi, remarcó esta tarde en diálogo con Al Día 810 (Radio El Espectador): «Hace dos años y medio siento hablar de que bajan los delitos cuando en realidad lo que bajan son las denuncias, y no siento hablar de la cifra negra, si aumenta o no».

La » cifra negra «, que definió como la «cantidad de delitos que no se denuncian», es un «número muy importante» que se maneja a nivel internacional. Ese indicador señala «la confianza o no que se le tiene a la Policía; la facilidad o no que tiene la gente para denunciar, la accesibilidad a la seccional o funcionario policial».

Aseguró que para acceder a estos datos se deben hacer «cifras de victimización» e indicó que bajo la gestión de Bonomi se «daba cuenta». De esta forma, manifestó respecto a la situación actual que hay un «manto de dudas», por lo que «habría que transparentarlo».

«Uno no puede decir que la política que se está aplicando ahora sea equivocada o no. Uno tendría que medir todos los indicadores que el plan tenga, y no conocemos ni el plan ni los indicadores», lanzó.

Consultado sobre la baja de otros delitos, que ha informado el Gobierno, Vázquez sostuvo que está «mal encarado». «Cuando se habla de baja de delitos, en realidad lo que se está hablando es baja de denuncias. Lo que procesa el Observatorio Nacional Sobre Violencia y Criminalidad (Ministerio del Interior) son las denuncias que la Policía toma de los ciudadanos que realizan», dijo.

«No quiere decir que porque haya menos denuncias hay menos delitos», puntualizó el exjerarca. Puso como ejemplo que en las zonas periféricas es donde «hay más cantidad de hurtos y rapiñas, (y) no todo el mundo denuncia», indicó.

«En un país que se va transformando en un país cada vez más violento, aumentan los homicidios , y por ajustes de cuentas -que antes decían que no existían-, o por disputa por el territorio o por el tema drogas, es muy difícil pensar que los otros delitos como el robo o rapiña bajen en un contexto de tanta violencia», consideró el exjerarca.

«Me inclino a pensar que debe haber una disminución de las denuncias, que el ministerio lo toma como disminución de delitos y lo maneja como un logro cuando, en realidad, no es un logro (sino) la pérdida de la oportunidad de hacer un diagnóstico adecuado de la situación, y elaborar una política de seguridad adecuada a la realidad del Uruguay hoy», remarcó.

Vázquez también consideró que «es un error pedirle una renuncia» a Heber exclusivamente por los «temas de seguridad pública».

Caso Carrera Vázquez también se refirió a la habilitación de tratamientos médicos en el Hospital Policial por parte del actual senador Charles Carrera para un hombre baleado presuntamente por acción policial hace una década. Sostuvo que «antes existía una normativa que habilitaba a que el director del hospital autorizara la atención en el hospital que no fueran usuarios del Hospital Policial, funcionarios del Ministerio del Interior». Incluso dijo que «los familiares también» podrían hacer uso porque «la potestad era medio genérica».

El exjerarca dijo que no podía señalar si el procedimiento en ese caso sea «adecuado» o no. «Si se seguía utilizando el criterio de que ‘el director podrá autorizar’, entonces la normativa se cumplió», manifestó.

«Por razones humanitarias se debería haber hecho lo que se hizo», manifestó el exjerarca. Sobre la cifra que gastó la cartera en tratamientos, dijo que «se habría gastado igual», ya que se atendiera en el Policial o ASSE «los dineros salen del mismo lugar».

Caso Marset En cuanto a la entrega del pasaporte al narcotráfico uruguayo Sebastián Marset cuando estaba detenido en Dubái, señaló que «hay que ver dónde fallaron los controles».

Consideró que «el consulado y la Cancillería en el lugar de origen donde estaba detenido el ciudadano debería de haber dado cuenta a la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, o en su defecto tendría que habérselo comunicado al ministro o subsecretario de la cartera correspondiente». Esto sería para «analizar la conveniencia o no» de entregarle el pasaporte a Marset, en función de una ley de 2017.

«Si bien el decreto habilitaba a dárselo, no dice que hay que dárselo. Es más, se podría haber tomado un tiempo para analizar la situación y ver si correspondía o no, si era conveniente entregarle el pasaporte», remarcó.

«Ahí falló algo, no se cumplió con la ley, con el decreto reglamentario», enfatizó. El resultado de esta medida, dijo, fue el «mal prestigio» para Uruguay «a nivel internacional», que «va a ser difícil de recuperar».

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com