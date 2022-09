Jorge Sampaoli lanza críticas hacia Azul Azul por el momento actual de la «U» y a la ANFP por su salida de «La Roja»: «Me sentí no valorado»

Entornointeligente.com /

El ex entrenador de la selección chilena de fútbol y de la Universidad de Chile, Jorge Sampaoli , habló esta jornada sobre su paso por nuestro país así como el momento actual que vive la «U».

En conversación con Radio ADN , el casildense crítico a Azul Azul S.A. -quienes administran a la Universidad de Chile- por el momento actual que vive el club, encontrándose cerca de los puestos del descenso. «Me apena ver jugar a la U. La situación es insalvable, más allá de que se quede en Primera División. Es el fin de la Universidad de Chile o es el fin de su privatización. El momento de la U es de declive total. El peor enemigo de Universidad de Chile es su conducción, hay una falta de respeto a la gente de la U», sostuvo.

La Roja Al referirse a su salida de «La Roja», donde destaca la obtención de la primera Copa América de Chile, Sampaoli indicó que por la forma en que se dio se sintió poco valorado. A lo que añadió que el trato propiciado en su momento por la Federación de Fútbol fue ridículo tanto para su cuerpo técnico como hacia los jugadores, a pesar de los logros obtenidos.

«A veces entiendo que la cultura de Chile cuesta un poco ,la aceptación de los ganadores y esta generación dio muchas alegrías. Me quedé contrariado de no valorar algo que no se había conseguido nunca», lanzó el argentino.

Asimismo, aclaró se mantiene en pie la demanda contra la ANFP por el no pago de impuestos presentes en sus contratos, acusando «mal agradecimiento» por parte de los dirigentes nacionales.

Actualidad También destacó el trabajo que está realizando Eduardo Berizzo al mando de la selección chilena, señalando que su seriedad puede darle expectativas de un posible recambio, el cual «es una necesidad urgente».

Aunque para Sampaoli, lo que debe buscar el actual cuerpo técnico es una mixtura entre un «grupo seminuevo que empiece a competir».

