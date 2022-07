Jorge Ruvalcaba, la joya de Pumas que hace un año pensó en dejar el futbol

Entornointeligente.com /

Jorge Ruvalcaba es uno de los jugadores más jóvenes en la plantilla de Pumas . Originario de California, pero con las raíces bien mexicanas, el mediocampista felino vive su sueño a los 20 años, luego que apenas hace un año, trabajaba como empacador y pensó en dejar el futbol de forma profesional.

Ruvalcaba cursó la preparatoria en Estados Unidos, donde acudió a la Rialto and Colton High School, sin embargo, no obtuvo becas para la Universidad, por lo que comenzó a trabajar en una bodega para una empresa internacional.

«En la prepa nunca me salieron ofertas o becas para la universidad. No veía que iba a tener un futuro en el futbol . Nunca tuve la suerte que un equipo me llamara y dije, voy a trabajar y estudiar, a jugar futbol en la talacha «, confesó en exclusiva a ESPN .

«Allá, antes de venirme, trabajaba de 8 a 10 horas al día. Trabajaba en la bodega de Amazon como empacador. Empecé a trabajar después de la prepa, como a los 18 años. Más que nada yo quería mi propio dinero y como nunca me salió algo del futbol, pues tenía que chambear y estudiar», agregó el juvenil a este portal.

Jorge Ruvalcaba no veía su futuro ligado al futbol luego de no recibir ninguna oferta para jugar. ESPN Ruvalcaba sonríe en el Estadio Olímpico Universitario, donde se siente como en casa pese a estar muy lejos de California, donde viven sus hermanos, sus papás y sus abuelos, quienes son de Michoacán.

Fue el profesor Luis Loret quien lo mandó a un juego amistoso donde visores de varios equipos iban a estar al tanto de los mejores prospectos. Los Pumas , de inmediato, no dudaron en mandarlo a su categoría Sub-20. Jorge no lo pensó dos veces, pues sabía que estaba cerca el sueño de ser profesional.

«Imagínate. Casi casi que en un año me pasó todo muy rápido. Tengo mucha suerte y es un orgullo estar aquí. En Estados Unidos trabajaba con un profe [Luis Loret] en la Ocelot Academy. Me vieron de Pumas , me dijeron que a la Sub-20 y sin pensarla me vine», sostuvo.

Sus compañeros canteranos en la UNAM le dicen la ‘ Joya ‘. Ruvalcaba sabe del sobrenombre y le da risa, pero no se considera de esa forma por más que en redes sociales lo alaben o que sus amigos lo nombren de esa manera.

«Yo no me veo como la joya , no pienso cosas así, no veo las redes sociales, trato de no verlo, lo bonito o lo malo. Sé que me dicen así porque aquí también lo hacen, pero no».

Hoy juega al lado de Eduardo Salvio , Juan Dinenno y Gustavo Del Prete . En sus metas está ser el siguiente referente del club felino y continuar su proceso en selección para llegar al combinado mayor.

«Es algo muy bonito porque llega Salvio y todos sabemos lo que es, jugó con Messi , Mundiales, con el Benfica , con una carrera importante y quiero aprender de él. Desde que llegó nos apoya y nos da la confianza, es trabajar para algún día ser como ellos, como Dinenno y Salvio».

«Viví toda mi vida en Los Ángeles, pero mi familia es de Michoacán, tienen raíces de acá y para ellos es un gran orgullo y cuando debuté con Pumas y con selección hasta lloraron de felicidad. Los hace sentir muy bonito», dijo sobre el orgullo que su familia siente porque juegue en uno de los clubes más grandes de México.

Ruvalcaba es muy joven, pero ya dejó la casa club. Ahora vive con José Luis Caicedo, su compañero en Pumas , además que la adaptación a la vida en México le costó un poco de trabajo al inicio, pero el vivir su sueño hace que todo sea más fácil. Lo que sí extraña, son las hamburguesas y la sazón de su abuela, quien le hace sus dos platillos favoritos, tamales y pozole verde.

«Es algo complicado, difícil porque estás acostumbrado a un estilo de vida diferente. Soy una persona que siempre me la pasaba con mi familia, pero es un sacrificio que poco a poco está valiendo la pena», finalizó.

