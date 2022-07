Jorge Ruiz: su retorno a 10 años de su muerte

Entornointeligente.com /

«Cada una de las cosas que pueden correr, ¿no tendrá ya que haber recorrido alguna vez esa calle? Cada una de las cosas que pueden ocurrir, ¿no tendrá que haber ocurrido, haber sido hecha, haber transcurrido ya alguna vez?

«Y si todo ha existido ya: ¿qué piensas tú, enano, de este instante? ¿No tendrá también este portón que haber existido ya?

«¿Y no están todas las cosas anudadas con fuerza, de modo que este instante arrastra tras si todas las cosas venideras? ¿Por tanto, incluso a sí mismo?

«Pues cada una de las cosas que pueden correr: ¡también por esa larga calle hacia delante tiene que volver a correr una vez más! «.

Este fragmento pertenece al libro Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche: Eterno Retorno o «De la visión y el enigma».

El tiempo es circular, dice Nietzsche, siempre vuelve a encontrar su punto de partida. Retorna transformado, idéntico o en progreso. Por eso también esa circularidad se asemeja a un mandato vital, a una forma de entender la vivencia y supervivencia del hombre.

El mundo andino también tiene su esencia en el tiempo y en el espacio. El tiempo, como un juzgador que observa y espera que la partida por fin se vuelva a unir en cualquier otro tiempo. El espacio, para proclamar esos sucesos y consolidar el reencuentro.

El gran documentalista Jorge Ruiz lo retrató así en su obra maestra ¡Vuelve Sebastiana! Una hermosa niña Chipaya, con lauraques y sonrisa inocente que trae mensajes simples pero profundamente trascendentales. A través de este cortometraje, que se deja ver como documental, Ruiz demanda y descubre una dualidad insoslayable: el tiempo histórico de Sebastiana y su comunidad, reflejado en el abandono, el hambre, la sequía y el aislamiento. El espacio, como un enclave inmortal que identifica una cultura y su entorno inflexible. Describe los límites entre los chipayas, descendientes de los chullpas y los aymaras. Una posición taxativa que Sebastiana rompe, pero sin destruir sus tradiciones.

Esa ruptura limítrofe de Sebastiana Kespi es revolucionaria, mas no subversiva: es, ante todo, humana, demasiado humana, sin rencores. Inocente, poética y profundamente solidaria.

¡Vuelve Sebastiana! siempre será atemporal, no claudica ni muere, pervive en un concepto humano y filosófico que encierra el misterio del eterno retorno: ¡Volver, siempre! Para seguir testificando sobre su realidad y aún reclamar, en el presente: el abandono, el hambre, la sequía y el aislamiento que en su tiempo flagelaron a ella y su comunidad. Volverá eternamente para decir que nada cambió, que todo está como no debe estar: abandonado, hambriento, como «tierra reseca, como muerta».

«¿Cuál es el límite del pasado?

«¿Cuál es el límite del futuro?», se pregunta el narrador (Luis Ramiro Beltrán) al inicio de la película.

¡Vuelve Sebastiana! es una lección de vida y de conjunción entre el bien y el mal. Pero también reta y aún demanda las paradojas y exabruptos de 14 años y MAS de un gobierno impostor y corrupto que se gastó millones en lujos innecesarios. Mientras las Sebastianas Kespis continúan postergadas, esperando el tiempo eterno a sus necesidades más urgentes.

Pasado, presente y futuro, una trilogía que empodera al eterno retorno como una calesita que gira, pero que, similar a Zaratustra que cuestiona al enano, sentencia el reencuentro como una ley de vida. ¡Vuelve Sebastiana! suena a una gran dicotomía: es un clamor, pero también es una buena nueva que anuncia el retorno, la esperanza y la luz.

«Ahora ya puedes ir lejos, allá donde dicen que los pastos son buenos, aquí, ya no hay más que tierra reseca, como muerta».

Conocimiento, desconocimiento y reconocimiento. Una trilogía que envuelve la esencia de ¡Vuelve Sebastiana!, su talismán, el elixir con el que todavía se alimenta. Una práctica que nunca debe olvidarse, la de volver, una y otra vez, a pesar de todo, acaso por eso mismo.

Conocimiento. ¡Vuelve Sebastiana! es una filosofía de vida. Es el encuentro con la verdad, el descubrimiento de otra realidad. La diferencia entre ella, su entorno y el del mundo prohibido.

Es el espejo que refleja otro rostro. Más allá de lo que querríamos ver o no, es un primer intento de nombrarnos a nosotros mismos.

El desconocimiento. Una fuerza involuntaria de querer romper el espejo brillante, una intolerable actitud de huir más allá de nuestro entorno, hacia lo opaco, donde todo se ve y se esconde.

El reconocimiento. Miramos atrás y vemos nuestra sombra, la de nuestro pasado, el otro punto del círculo vital y regresamos tomados de ella, retornamos sobre nuestros pasos andados. Pisamos nuevamente la tierra y volvemos a vernos en el espejo, cambiados, más humanos.

¡Vuelve Sebastiana! dejó de ser de Jorge: es, ante todo, de la humanidad, porque trascendió más allá de lo esperado y su esencia nació de un tronco común, la redención como núcleo articulador e integrador.

Ruiz transitó los caminos del éxito y el trabajo sacrificado. Desprendió de sus raíces una vocación indeleble por contar historias, vidas, sucesos. Jorge Ruiz es, desde mi punto de vista, la llave maestra que abre a cabalidad la historia del cine boliviano.

Mi amistad con Jorge fue plácida y sincera. Diálogos amables, envueltos en su trayectoria vasta e incansable que lo llevaron a ser uno de los más grandiosos documentalistas que dio el país.

En 2005, coincidimos en Washington DC a propósito de la entrega de la medalla del bicentenario James Smithson. «No soy un cineasta, soy un documentalista», me dijo con voz sutil y modesta.

¡Vuelve Sebastiana!, un poquito de diversificación económica, Las montañas no cambian, La vertiente, Mina Alaska, Los urus, El clamor del silencio y tantas obras maestras que allanaron los caminos del cine boliviano y latinoamericano.

El próximo 24 de julio se cumplen 10 años de la muerte de Jorge. Nació en Sucre y murió en Cochabamba. Desde mis gratos momentos con el maestro, conservo en reposo otra frase sencilla e inquebrantable: «Yo he tenido la vocación desde mi juventud y la he mantenido a lo largo de tantos años. Nunca he tenido otro trabajo».

