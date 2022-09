Jorge Rowinsky tras su abrupta salida de «Buscadores»: «Estoy pagando el precio de mi error»

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

—El lunes anunciaste tu salida por tiempo indefinido de Buscadores luego de una discusión con Alberto Silva, a quien habías insultado. No fue la primera discusión con él y de hecho, Silva declaró que tenías al parecer una especie de «ensañamiento» con él. ¿Lo vivís de esa manera?

—Con Alberto éramos amigos. Trabajamos juntos muchos años en CX 30 (Radio Nacional). Lo conocí en Concordia (Argentina) cuando Wilson Ferreira dio un discurso histórico antes de volver a Uruguay hace muchos años. Pero más allá de eso y para responder a la pregunta, yo considero que Buscadores es un programa de polémica y considero que hay que explorarla. Alberto tiene una posición y yo tengo otra en muchas cosas, como me sucede con Antonio Maeso, con Daniela Bouret, Nano Invernizzi o cualquiera de los panelista. No había nada personal con Alberto hasta que de pronto quizás sí y por un instante se transformó en algo personal porque de otro modo no se explicaría el error que yo cometí. Pero mi respuesta es que no tengo nada en contra de él pero soy un hombre de polémica. Y si hay diferencias las digo y las confronto.

—Ambos se han definido como hombres con pensamiento de izquierda. Quizás se reprochaban quién era más de izquierda…

—Cada uno es lo que es. Yo soy frenteamplista y siempre lo he dicho. Soy fundador del Frente Amplio. El grado de izquierda no lo determino yo ante la opinión pública, sino al revés. Yo sé lo que soy. Yo tuve una amistad muy sólida con Germán Araújo, con quien también discutimos. También con Danilo Astori, con Liber Seregni… he tenido diferencias con la humanidad entera.

—Después del insulto del miércoles (llamaste en el calor de la discusión «maricón» a Silva), ¿te comunicaste con él de forma privada?

—Enseguida que terminó el programa yo me di cuenta de que había como un error mayúsculo. Eso para empezar. No debí decir eso jamás. A partir de ese momento y hasta el lunes tuve mil conversaciones con distintas personas, con diferentes posiciones. Me di cuenta que el problema no era de los demás, sino mío. Cuando asumí eso, tomé la decisión no solo de pedir disculpas sino de dejar Buscadores. A mí nadie me echó. Podría haber ofrecido disculpas para quedarme. Pero no. Me dije: «Jorge, la embarraste y hay un precio que pagar». Yo me fijé el precio y fue irme del programa. No fue nada sencillo, me llevó noches sin dormir pero era la decisión justa.

—Lo que se dijo en el programa, incluso dicho por el propio Silva, era que se esperaba un regreso tuyo a la brevedad. ¿Cuál es tu perspectiva?

—Fernando Vilar también lo dijo. En mi cabeza, hoy, lo que tengo claro es el precio que tengo que pagar por un error grave. No fue un error chico. No se puede decir olímpicamente «pido disculpas» y no pasa nada. Sobre el futuro, no sé. Le dije a Fernando Vilar que hay un viejo proverbio chino que asegura que una larga carrera empieza por el primer paso. Yo estoy ese primer paso. Si me apurás ahora, te digo que no vuelvo.

Jorge Rowinsky. Foto: Buscadores. —¿Habitualmente sos temperamental en las discusiones o fue puntualmente en este caso que perdiste los estribos?

—Yo tuve un infarto a los 43 años. No sé si eso responde la pregunta. De todos modos, no quiero justificar nada, ni me siento orgulloso de mi condición de calentón. Por más que sea parte de mi personalidad, yo no puedo justificar un error grave.

—Fuiste fundador del Frente Amplio, ¿en la actualidad te definís como un desencantado luego de que gobernó 15 años?

—No. Creo que el aporte del Frente Amplio fue clave en la historia de nuestro país. Yo no soy un desencantado. Todo lo contrario. Se cometieron errores porque gobernar es acertar y errar. Pero creo que el Frente Amplio es un ejemplo para América Latina. Para mí fue emocionante ver al doctor Tabaré Vázquez cuando le puso la banda presidencial a Luis Lacalle Pou. Eso fue un aporte a la democracia uruguaya. Me siento orgulloso.

—¿Por qué perdió las últimas elecciones?

—Perder o ganar hace al sistema democrático. Perdió el candidato del la izquierda brasileña con Bolsonaro. En el ida y vuelta de la democracia, se gana y se pierde. Perdió el FA por una lógica de la democracia. No hay un culpable: yo no veo que Graciela (Villar), la candidata a vice del FA, haya sido la culpable, ni siquiera Daniel Martínez. Pensar que son eternos en el gobierno es un error. De pronto fue una buena elección porque ayuda a que el Frente pelee y mejore para volver en las próximas.

—¿Cómo fueron tus comienzos en el periodismo?

—Tengo 56 años de periodista. Soy rochense, de La Paloma. Empecé como periodista deportivo en el Diario del Este. El periodismo político empezó en mí en 1984 cuando yo tenía 39 años. Trabajé mucho tiempo en la 30 y en varios medios de prensa.

-—Desde el año 2000 estás radicado en Miami (Estados Unidos). ¿Por qué tomaste esa decisión?

—Decidí venirme en cuestión de días. Me despidieron en ese momento de Radio Sarandí, donde estaba viviendo un momento precioso de mi carrera pero aquella etapa quedó trunca. Aunque era productor independiente, no conseguí otra emisora. Me entró una depre muy grande. Mi hija Nadia (Rowinsky) ya estaba en Miami y le iba muy bien, así que decidí venirme. Además, Miami es una ciudad que gusta muchísimo. Hoy vivo frente al Océano Atlántico y me encanta la playa.

—En Buscadores comenzaste en 2003…

—Sí. Se hubiera existido en el 2000, me hubiera quedado. Porque hay una amistad muy grande con Miguel Nogueira y con Sergio Gorzy. De hecho, cuando levantaron mi programa en Radio Sarandí, Gorzy levantó el suyo en Sarandí Sport en solidaridad. Pero bueno, Buscadores nació en 2003. Empecé como un corresponsal, saliendo por teléfono cada vez que había una noticia. Luego fuimos sumando tecnología. Fuimos los primeros en salir por Skype y hoy es muy fácil participar a distancia. Buscadores es un programa pionero. Fue el primero en Uruguay en abrir espacio a todas las tendencias.

—¿Siempre has estado muy pendiente de la realidad uruguaya a pesar de que llevás 22 años fuera del país?

—Siempre. Porque es mi país. Es el país que me dio mil dolores de cabeza pero también me dio satisfacciones y me hizo sentir orgulloso de lo que soy. Tiene dificultades y problemas, pero que es un ejemplo. Con el tiempo te das cuenta de los valores que tenemos.

—Muchas personas que emigran tienen el proyecto de volver en algún momento. ¿Es tu caso?

—Yo no voy a volver, lo tengo claro. Está toda mi familia acá. Mis cuatro hijos viven en Miami y mis cinco nietos son norteamericanos. Nadia se desarrolló acá y yo también. Trabajé 16 años en el canal Gol TV y fui respetado. Vivo en la ciudad en la que todo el mundo quisiera pasar una semana de vacaciones. No me gusta el invierno uruguayo.

—¿Para medios escritos has trabajado?

—Sí y también para radios como columnista. En Uruguay nunca me ofrecieron nada. Quizás piensan que soy caro, pero no. Lo que hago es usar mucho Facebook para escribir y para intercambiar. Durante la pandemia hice un programa en vivo por Facebook y me fue sorprendentemente bien. Entrevistamos a Fito Páez, a Sergio Puglia, a Victoria Rodríguez… a mucha gente impensada. Fue un ciclo muy lindo.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com