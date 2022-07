Jorge Rodríguez llamó «psicópata» a Bolton por admitir su participación en golpes de Estado

Entornointeligente.com /

Jorge Rodríguez exclamó que «El pueblo de Maduro se mantuvo leal a la soberanía, al respeto de la Constitución, por eso no pudieron con Venezuela» fueron sus palabras en repudio a los recientes señalamientos de Bolton

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, tildó de «psicópata» al exasesor de Seguridad Nacional de EE. UU. John Bolton, por «intentar invadir» al territorio venezolano, luego que ese exfuncionario estadounidense admitiera su participación en golpes de Estado en diversos países y avalado las medidas contra Caracas.

Asimismo, calificó de «basura» al actual Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por sumarse a las pretensiones estadounidenses.

«El pueblo de Maduro se mantuvo leal a la soberanía, al respeto de la Constitución, por eso no pudieron con Venezuela», expresó el líder del Parlamento durante la discusión y aprobación en la AN de un acuerdo en repudio a los recientes señalamientos de Bolton y de la exsubsecretaria de Estado para Venezuela y Cuba, Carrie Filipetti, sobre acciones golpistas.

La propuesta, aprobada por unanimidad, fue presentada por el diputado Pedro Infante, quien aseveró que los comentarios de estos exfuncionarios estadounidenses fueron hechos «abiertamente a medios de comunicación».

El legislador hizo énfasis en que tanto Bolton como Filipetti reconocieron que hubo «reiteradas intenciones de agredir a Venezuela».

Los dichos de Bolton y Filipetti Bolton, quien trabajó en la administración de Donald Trump, admitió el martes en una entrevista que había ayudado a organizar intentos de golpe de Estado en otros países.

«Como alguien que ha ayudado a planificar golpes de Estado, no aquí, sino en otros lugares, requiere mucho trabajo», aseveró Bolton, aunque no precisó a qué gobiernos habría ayudado a derrocar. No obstante, sí reconoció que en Venezuela los esfuerzos subversivos no «resultaron exitosos», pese al respaldo de Washington a la oposición.

Por su parte, Filipetti, quien también estuvo en la administración de Trump, aseguró que a lo interno del Gobierno de EE. UU. habían tenido «excesiva confianza en que los jefes militares de Venezuela iban a hacer algo para sacar a [Nicolás] Maduro».

Asimismo, consideró que el gobierno de Joe Biden «tiene que aclarar» cuáles son los objetivos de las reuniones de sus funcionarios con el Gobierno venezolano, así como la visión política sobre Caracas «en conjunto».

«Mi temor es que llevar a funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca y a nuestros embajadores a Venezuela, y que se reúnan con Maduro y no con el presidente Juan Guaidó [el exdiputado opositor reconocido por EE. UU. como «presidente interino»] envía una señal de que nuestras conversaciones ya no son con la oposición, sino con el régimen de Maduro», añadió.

