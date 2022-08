Jorge Rodríguez condiciona diálogo hasta que Argentina devuelva el avión Emtrasur de Venezuela

Entornointeligente.com /

10-08-22.-El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, volvió a ponerle condiciones al restablecimiento de la mesa de diálogo con la oposición en la sesión de este martes 9 de agosto. En esta ocasión, el también jefe de la delegación oficialista en este truncado proceso argumentó que mientras la justicia argentina no devuelva al país el avión del consorcio Emtrasur que está retenido desde hace dos meses no era posible retomarlo. Al despotricar de la fiscal argentina Cecilia Encardoni, quien lleva al caso, en el que también implica a los pilotos iraníes y venezolanos, Rodríguez aseveró que «no nos vamos a mover ni en cosas de diálogo ni en cosas de negociación, ni en ninguna cosa de esa. Muy sencillo, igual que como dijimos con el diplomático secuestrado Álex Saab». Al igual que los diputados oficialistas Diosdado Cabello y Pedro Carreño, el titular del poder legislativo tildó de delincuentes a los integrantes del sistema judicial argentino y señaló que ese poder no tiene autonomía ni es independiente. Este lunes 8 de agosto el presidente de la república, Nicolás Maduro, dijo que se encontraba molesto por el oro que se encontraba en Londres y el avión en Argentina. La posición del parlamentario contraviene el adelanto que este lunes había dado la Plataforma Universitaria, cuyos principales líderes aseguraban que estaba pronto el restablecimiento de las negociaciones con el gobierno en México, interrumpidas desde octubre del año pasado.

