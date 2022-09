Entornointeligente.com /

Depois de 70 Voltas ao Sol , o concerto com que Jorge Palma assinalou em 2020 os seus 70 anos de vida (lançado num disco ao vivo em 2021), o cantor e compositor volta este domingo aos palcos com um desafio homérico: revisitar 14 álbuns em seis concertos em Lisboa. Não todas as canções, evidentemente, mas aquelas que ele próprio tem vindo a seleccionar junto com os músicos para não deixar de fora nenhum dos seus trabalhos.

