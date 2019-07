Jorge Larena bendice la confianza en la cantera

Entornointeligente.com /

C edrés, Fabio, Robaina, Pedri… En la UD Las Palmas se habla esta pretemporada con acento canario. La falta de presupuesto ha hecho que se vuelva a confiar en la cantera. De esto sabe mucho Jorge Larena. El centrocampista acaba de rescindir su contrato con el AEK Larnaca de Chipre y afronta un verano distinto. Hoy se ha pasado por los micrófonos de Radio MARCA Gran Canaria para hablar del equipo amarillo.

Los mejores aáos del club han coincidido con muchos canarios en la plantilla” El futbolista grancanario ha mostrado su ilusión con el proyecto que comienza en la UD. Amante de la cantera, Jorge espera que los jugadores de la tierra vuelvan a darle alegrías a la afición: ” Para mí, ver canarios en la UD me encanta . Los mejores aáos del club han coincidido con muchos canarios en la plantilla”, y personaliza en el nombre de Pedri, el juvenil del que todos hablan: ” He leído mucho sobre este chico. Ojalá pueda ir creciendo, desde la tranquilida d. La UD siempre ha tenido muy buenos jugadores y este aáo se está viendo”, admite.

Por fin hay una Ciudad Deportiva como Las Palmas se merece, ha sido un gran paso el que ha dado el club” Bendice la cantera, pero también la creación de la nueva Ciudad Deportiva: “Por fin hay unas instalaciones deportivas como Las Palmas se merece. Ha sido un gran paso el que ha dado el club. Se ha avanzado mucho y eso es porque las cosas se están haciendo bien “. Con su futuro en el aire -quiere seguir un aáo más en activo- sabe que quizás le toque colgar las botas tras el verano: “Soy consciente de que tengo una edad. Si no sigo, podré ir a ver los entrenamientos de Las Palmas y al estadio, que hace mucho que no puedo disfrutar de eso”.

Si no sigo, podré ir a ver los entrenamientos de Las Palmas y al estadio, que hace mucho que no puedo disfrutar de eso” A pesar de haber estado cinco aáos en Chipre, sigue la actualidad de la UD. Le toca de cerca, ya que es muy amigo suyo, la situación que vive el capitán, David García: ” Ha demostrado de sobra que puede estar en el equipo. Es una decisión que no depende de él, ya que hay que darle salida a muchos jugadores. Veremos que pasa con él y con Momo”, ha sentenciado.

