Jorge Knoblovits: “En Argentina aumentó el antisemitismo en las redes sociales con total impunidad”

El presidente de la DAIA alentó a la dirigencia política a tomar la causa AMIA como una política de Estado y bregó por el juicio en ausencia o el enjuiciamiento a los iraníes en un tercer país "En Argentina la defensa de la causa AMIA para llegar a la verdad debería ser una política de Estado de todos los partidos políticos". Quien lanzó semejante desafío no es un dirigente político o un simple referente de la comunidad judía. Se trata de Jorge Knoblovits , el flamante presidente de la DAIA, quien arremete con más apuestas: bregó por dar impulso de una vez por todas en el Congreso a la ley de juicio en ausencia para juzgar a los iraníes acusados del ataque terrorista a la mutual judía y planteó la posibilidad de que la Argentina busque un tercer país para llevar adelante el juicio a los iraníes. Knoblovits asumió en diciembre pasado la presidencia de la DAIA y desde entonces mantiene una activa agenda con referentes de todos los colores políticos. Desde esta óptica alertó que “a nivel mundial el antisionismo es el nuevo antisemitismo” y destacó que “en la Argentina hay que estar muy atentos porque hubo un aumento de manifestaciones antisemitas en las redes sociales donde se percibe un alto nivel de impunidad”. Knoblovits recibió a Infobae en su oficina de la DAIA, en el mismo edificio donde hace 25 años explotó la bomba en la AMIA. Aún se siente allí la tristeza y el dolor ante tanta barbarie. No es casual que su compromiso con la causa del atentado siga firme. -¿Cuáles son los objetivos que se trasaron desde la nueva conducción de la DAIA? -Los objetivos están en el estatuto de la DAIA. Ahora, la manera en que los vamos a desarrollar es en base a la lucha contra en antisemitismo y todo tipo de discriminación. Nos ponemos a disposición de cualquier grupo que se sienta discriminado. Lo que buscamos es que se sientan amparados por la DAIA para protegerlos y darles visibilidad. Expresar e informar sobre lo que fue la Shoá y la dignidad del pueblo judío en la Argentina. Somos la representación de 140 instituciones con presencia en todas las provincias. Estamos todo el tiempo en sintonía para lograr una misión muy cuidada. Los planes que tenemos para ello son: transparencia, honestidad intelectual y decirle a los afiliados que si tenemos errores que nos lo hagan saber. Que no somos infalibles. Debemos ser coherentes. -¿Hay un aumento del antisemitismo en la Argentina? -El mundo fue un poco elástico con algunas acciones del pasado. Hace muchos años el antisemitismo era una cuestión religiosa. En la Inquisición española podías dejar de ser quemado en la hoguera si cambiabas de religión. En la Shoá aunque querías convertirte al islamismo o al cristianismo no tenías oportunidad. Eras judío y te mataban. Y hoy esto tiene que ver con los nacionalismos. Hoy es un tema que tiene que ver con el antisionismo. El antisionismo es el nuevo antisemitismo, aunque cueste creerlo. En este punto entra en juego el tema de Israel. No se miden con la misma vara las cuestiones de Israel como sí se toman en cuenta las cuestiones de Ruanda o cualquier otro pueblo oprimido. Esto es claramente el nuevo antisemitismo. El aumento del antisemitismo en la Argentina se ve claramente en los medios con comentarios negativos y antisemitas a las notas sobre Israel o la DAIA. Las redes sociales y su impunidad generan antisemitismo. Hay cuestiones de ignorancia. Estamos atentos a lo que ocurre en Argentina. Estamos lejos de lo que ocurre en Europa pero nos preocupa el tema y hay que estar atentos a un avance del antisemitismo. Hubo un aumento de manifestaciones antisemitas en las redes donde se percibe un alto nivel de impunidad. El presidente Macri durante un acto en homenaje de las víctimas del atentado a la AMIA -¿A que lo atribuye este fenómeno? -A la impunidad que hay en las redes sociales, a la situación de pobreza que se vive hoy en la Argentina. Históricamente a la pobreza se le ha a dado cierta adjudicación a la responsabilidad del pueblo judío. Eso es ignorancia. Y la DAIA debe trabajar fuertemente para revertir esto. Todos nuestros afliados estan dedicados a la educación. Estan abocados a esto. -¿Ven alguna agrupación política detrás de ese incremento del antisemitismo en las redes? -No, no vemos visualización política determinada de un partido. Hay algunos partidos naturalmente que si hacen antisemitismo como los que responden a D’Elía, Santiago] Cuneo, Biondini. Estamos atentos. Pero no vemos ello en las grandes agrupaciones. -¿Se sienten respaldados por el gobierno de Macri? -Sí, sentimos un respaldo del Gobierno en esta lucha. Desde el primer momento en que asumí tuvimos un diálogo fluido con el Gobierno y con la oposición. Acabamos de tener una reunión con el gobernador Lifschitz de Santa Fe que es opositor. -¿Les preocupa [la filtración de dos iraníes en Argentina ? -Sí, nos preocupa. Pero hay que destacar que las alertas funcionaron. Hoy estamos ante dos personas detenidas y no prófugas. Están procesados y se los detuvo. Podrían estar afuera del país y hoy están detenidos. Si hay gente que vino bajo ese escenario con pasaportes falsos y con nacionalidad iraní, de un país que esta acusado de dos atentados en Argentina, por supuesto que nos preocupa. Ojalá sepamos de qué se trata. -El embajador de Israel habló de esos iraníes con supuestos vínculos con grupos terroristas y la presencia de Hezbollah en la Triple Frontera… -Los dos atentados impunes en Argentina han generado también mucho terrorismo en el mundo. Argentina ha mejorado sus controles pero sigue siendo una tierra donde algunas vecindades como Ciudad del Este pueden complicar a la seguridad argentina. Pero Ciudad del Este no está en la Argentina. -¿Cree que el auge del antisemitismo en las redes puede alentar a los denominados “lobos solitarios”? -No, porque en el antisemita que detectamos no necesariamente va a cometer acciones de violencia. Es un antisemita intelectual. Pero es obvio que hay una posición contra el Estado de Israel o la comunidad judía que puede derivar en situación de violencia masiva. Eso nos preocupa. Lo que pasa en el mundo nos preocupa. Lo de Nueva Zelanda nos preocupa. Cualquier situación de violencia nos preocupa. -Algunos referentes de la oposición acusaron a la DAIA de tener actitudes persecutorias. ¿Qué dicen al respecto? -Cuando fui secretario general de la DAIA fui acusado de traición a la patria junto con otros miembros judíos y no judíos como Patricia Bullrich, Santiago Kovadloff, Waldo Wolff, Marcos Aguinis. Me incomodó eso pero no me quejé. En el mundo de la política hay que decir unas verdades y hay que ser transparentes. No tenemos una actitud persecutoria. Simplemente decimos la verdad. La pareja iraní que fue detenida con pasaportes falsos -¿Qué creen que ocurrirá con el juicio por el memorándum que firmó Cristina Kirchner con Irán? -Esperamos que se llegue a la verdad. Por ahora estamos a la espera de la justicia. Confiamos en que se investigue. -¿Ve predisposición de la Justicia en esa causa y en la investigación del atentado contra la AMIA? -Sí, y se puede avanzar. Siempre la Justicia tiene las herramientas procesales adecuadas. Por ejemplo, el juicio en ausencia es una herramienta procesal adecuada aunque algunos no avalen esto. Es una herramienta que se debería tener en cuenta. No es sólo para el caso de AMIA sino para muchos otros casos. Esto debería ser parte de una agenda gubernamental. –¿Por qué algunos sectores se resisten a ello? -No crea, en Cambiemos y en el peronismo están de acuerdo aunque con algunas diferencias. Es verdad que el proyecto perdió estado parlamentario. No hubo acuerdo general. Pienso que no lo ven como un tema prioritario en la agenda parlamentaria. Aunque hay que pensar que hay siete iraníes procesados que se niegan a declarar y la herramienta de juicio en ausencia serviría para saber bien qué pasó. -¿Ustedes hablaron de la idea del juicio en un tercer país al estilo Lockerbie como posible salida en la causa AMIA? -Eso lo hablamos con el canciller Faurie y hay mas de diez juristas de Cancilleria analizando el tema. Cuando fue Lockerbie se trató de un caso particular. Libia fue condenado como país terrorista por el Consejo de Seguridad y hubo fuerte presión de Estados Unidos y el Reino Unido. Si no tenés ese poder político se hace muy difícil que el Consejo de Seguridad habilite los mecanismos de juzgamiento en un tercer país. Se debería constituir un tribunal argentino en un tercer país. Es posible y hay una herramienta. Aunque antes de ello hay que usar herramientas políticas. Creo el Gobierno y los jueces tiene voluntad de avanzar en la causa AMIA. -¿Pero cree que en un año electoral pueda aprobarse el proyecto de juicio en ausencia? -Creo que en Argentina algunas cosas deberían ser políticas de Estado y en este caso la defensa de la causa AMIA debería ser una política de Estado para avanzar en la búsqueda de la verdad. -¿Cómo esta la relación de la DAIA con AMIA? -Es muy buena, hay una reunión quincenal para coordinar agendas y las diferencias que puede haber con la AMIA se dirimen puertas adentro. Pero hoy tenemos más acuerdos que desacuerdos. -¿Y con la Iglesia Católica? -El modelo de convivencia con las diferentes comunidades y credos de la Argentina es muy importante para el mundo. Tuvimos un encuentro con el Papa Francisco con diferentes comunidades que fue impactante. Allí había referentes de todas las comunidades religiosas y Argentina mostró su modelo de convivencia maravillosa entre credos. Tenemos un trabajo en conjunto con evangelistas, católicos e islámicos. Justamente de este trabajo de convivencia entre credos va a determinar que dentro de algunas generaciones el antisemitismo sea una fantasía en Argentina. Reivindicar el modelo de convivencia y diálogo lo vamos a seguir llevando adelante. Vamos a escuchar también y a invitar a hablar a los candidatos de todos los partidos.

