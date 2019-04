Jorge Kahwagi informa estar bien de salud

Entornointeligente.com / El ex boxeador mexicano Jorge Kahwagi informó que fue una úlcera la que lo llevó a ser hospitalizado de urgencia este domingo, de la cual está en proceso de recuperarse. “Quiero agradecer a todos mis amigos su preocupación por mi salud . Les quiero manifestar que se me reventó una úlcera, pero gracias a Dios que me permitió seguir dando lata aquí con ustedes”, informó en sus redes sociales . Por este medio, quiero agradecer a todos mis amigos su preocupación por mi salud. Les quiero manifestar que se me reventó una úlcera, pero gracias a Dios que me permitió seguir dando lata aquí con ustedes. — Jorge Kahwagi (@jorgekahwagi) 8 de abril de 2019 De 50 años de edad, Kahwagi Macari ha presentado algunos problemas de salud en los últimos años, principalmente una infección bacteriana que le afectó. Además de ser campeón nacional e internacional del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) , fue presidente del Partido Nueva Alianza y diputado del Partido Verde Ecologista de México. Reportan grave estado de salud de Jorge Kahwagi OF Temas Jorge Kahwagi Box Boxeo Farándula Redes Sociales jorge kahwagi ComentariosLINK ORIGINAL: El Informador

