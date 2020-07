Jorge Jesus volta ao Benfica cinco anos depois

Entornointeligente.com /

Jesus está de regresso ao Benfica. Cinco anos depois de sair da Luz e se mudar para o rival Sporting – caso até acabou em tribunal -, o técnico volta ao clube onde foi quatro vezes campeão. Para trás fica um percurso brilhante e histórico no Flamengo.

Depois de avanços e recuos durante a semana, um telefonema entre Jorge Jesus e Luís Filipe Vieira esta madrugada desbloqueou a situação. O clube aceitou pagar ao Flamengo para ter o técnico de volta. O Benfica vai pagar um milhão de euros de indemnização ao emblema brasileiro e mais um milhão pago pelo mengão quando o ténico renovou com o português em maio , segundo a TVI e já confirmado pelo DN junto de fonte próxima do treinador, que “não gosta de quebrar projetos”.

Na Luz, Jesus vai receber cerca de três milhões de euros limpos por cada uma das três época de duração do vínculo.

Subscrever A evolução da pandemia no Brasil, as notícias nos últimos dias sobre uma alegada relação extraconjugal, a incerteza quanto à realização da Taça Libertadores, o adiamento do Mundial de Clubes (grande objetivo para o segundo ano de Flamengo) e a indefinição quanto ao início do Brasileirão ajudaram o treinador a decidir-se pelo regresso a uma casa onde foi feliz. Isto apesar de o presidente do Flamengo ter garantido à nação flamenguista que ele iria estar no regtesso ao trabalho na segunda-feira. No entanto, segundo informação da Imprensa brasileira, o técnico está a almoçar com o diretor Marco Vaza a quem comunicará a saída.

Jesus regressará a Portugal com João de Deus, Tiago Oliveira (adjuntos), Mário Monteiro, Márcio Sampaio (preparadores físicos), Gil Henriques e Rodrigo Araújo (analistas).

No Flamengo somou o sexto título esta semana em pouco mais de um ano, ao vencer o campeonato Carioca frente ao Fluminense. Os triunfos na Taça Libertadores e no campeonato brasileiro em 2019 colocaram-o na história do Fla e valeram-lhe muitas condecorações.

Jorge Jesus será o décimo treinador a regressar ao Benfica, clube de onde saiu no final da época 2014-15, depois de seis temporadas em que se tornou no técnico com mais títulos conquistados na história do clube. Dos anteriores nove treinadores, apenas três não foram felizes. Foram eles os húngaros Lippo Hertzka e Béla Guttmann e o espanhol José Antonio Camacho, que não conquistaram qualquer troféu na segunda passagem pelo Benfica.

O ainda treinador do Flamengo vai viajar para Portugal assim que conseguir. Como não há voos do Rio de Janeiro para Lisboa, o treinador e a equipa técnica terão de ir a São Paulo para apanhar um avião, uma vez que alugar um avião particular não é viável nesta altura.

