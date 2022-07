Jorge Fonseca eliminado no primeiro combate no GP de Zagreb

Entornointeligente.com /

O judoca português Jorge Fonseca, bicampeão mundial e líder do ‘ranking’ internacional, foi este domingo eliminado no primeiro combate disputado na categoria de -100 kg do Grande Prémio de Zagreb, nos ’16 avos de final’.

Relacionados judo. Judoca Jorge Fonseca conquista prata no Grand Slam da Mongólia

judo. Ranking. Catarina Costa terceira em -48kg, Jorge Fonseca lidera nos -100kg

desporto. Bicampeão mundial Jorge Fonseca eliminado no primeiro combate

Fonseca beneficiou de um ‘bye’ na primeira ronda, mas cedeu por ‘wazari’ diante do polaco Piotr Kuczera, de 27 anos e vencedor do ‘Grand Slam’ de Paris, num duelo de 4.45 minutos, em que o adversário de leste foi sancionado com dois ‘shido’.

Em 2022, o judoca luso de 29 anos também já fora afastado no primeiro duelo dos Campeonatos Europeus de Sófia, em maio, embora tenha conquistado entretanto o ‘Grand Slam’ de Antalaya, além do Open de Praga, em março, e do Grande Prémio de Portugal, em janeiro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com