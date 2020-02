Jorge Barata ratifica pago de sobornos y aportes ilícitos

Interrogado por el fiscal José Domingo Pérez Gómez , Barata manifestó además que Toledo recurría a su ministro de Economía, Fernando Zavala, para agilizar las gestiones y favorecer a la empresa brasileña

Jorge Barata informó a los fiscales del Equipo Especial que Odebrecht realizó pagos al empresario constructor Werner Guevara , identificado con los seudónimos ‘Rio’, ‘Gordo’ y ‘Pescador’. Uno de estos abonos habría llegado a S/ 13 millones 400 mil por obras de alcantarillado en Iquitos .

Guevara fue funcionario del gobierno regional de Cajamarca y representante de una empresa china para obras de alcantarillado en Iquitos.

En 2009, la constructora le hizo un pago de US$ 50 mil a Guevara por el proyecto de agua potable en Chimbote. Según Barata , la función de ‘Rio’ era asegurar la adjudicación de las obras a Odebrecht.

Yehude Simon En el interrogatorio que le hicieron los fiscales del Equipo Especial , Barata informó que Odebrecht financió con US$ 300 mil la campaña de reelección de Yehude Simon al gobierno regional de Lambayeque en 2006, pago que se hizo con dinero de la ‘ Caja 2 ’ de la compañía.

Además, contrató a la encuestadora Vox Populi para que realice una investigación de opinión pública sobre la intención de voto de Simon.

Interrogado por el fiscal José Domingo Pérez Gómez , Barata manifestó además que Toledo recurría a su ministro de Economía, Fernando Zavala, para agilizar las gestiones y favorecer a la empresa brasileña.

Lo declarado por Barata permitió a los fiscales confirmar el modus operandi y las negociaciones que hizo Toledo con los empresarios brasileños. Sostuvo que se reunió con el exgobernante brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva y también con Marcelo Odebrecht, en ambos casos por la Interoceánica.

Otra de las versiones que confirmó Barata fue que tuvo reuniones con los miembros del comité especial de Proinversión para la Interoceánica, a quienes les hacía sugerencias para facilitar las gestiones a favor de Odebrecht, las que siempre eran tomadas en cuenta.

– Vela Barba también informó que el 10 y 11 de marzo regresarán a Brasil, para volver a interrogar a Jorge Barata . En esas audiencias, el exfuncionario de Odebrecht dará datos respecto a sus operaciones en Perú, entre el 2009 y 2014, y que la declaración del señor Eleuberto Martorelli se reprogramó para el 18 de febrero.

– Vela informó que es el último interrogatorio a Barata por Interoceánica Sur .

