Más de un año y medio ha transcurrido desde que el actor Jordi Sánchez dejó atrás el infierno que pasó con el coronavirus, que le obligó a pasar más de un mes ingresado en la UCI y 24 días en coma inducido para recuperarse. Cuando despertó, muy medicado, llegó a creer que su hijo había fallecido, y no supo que estaba bien hasta que no pasaron 24 horas. Ahora, el intérprete que da vida a Antonio Recio en La que se avecina ha explicado cómo fue volver a rodar una película después de salir del coma .

Sánchez ya se había sincerado anteriormente en una carta dirigida a sí mismo en la que reveló qué fue lo que sintió al despertar: «Te dolerán todos los huesos, hasta las manos. No podrás andar, no podrás escribir, no sabrás si puedes tragar, te costará dormir y no van a dejarte ni comer ni beber. Serán dos días horribles», narró sobre ese momento en febrero de este año, pero no ha sido hasta ahora cuando ha abordado la vuelta al trabajo: «Todavía estaba crujido y me dolían cosas del cuerpo» , ha desvelado en una entrevista en la cadena Cope.

El catalán estaba decidido «a descansar cuatro o cinco meses» una vez que recibió el alta, pero entonces se le presentó la oportunidad de grabar Hollyblood , su última película, que acaba de estrenarse en cines. «Me reincorporé, comprobé que me encontraba bien y, a partir de ahí, se acabó» la idea de tomarse un respiro.

