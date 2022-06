Jordi Alba: «Si el Barcelona no puede fichar, tiraremos de la cantera»

Entornointeligente.com /

Preguntado por la delicada situación económica de su club en la sala de prensa de La Rosaleda, tras el último entrenamiento de la selección antes de su encuentro frente a los checos, Alba dejó claro este sábado que «las necesidades del club son las que son» y que sus cuatro capitanes estarán «ahí para ayudar». «Siempre vamos a estar comprometidos», afirmó el lateral izquierdo barcelonista, después de recibir la misma pregunta que Sergio Busquets hace unos días sobre las posibles rebajas salariales en la plantilla azulgrana. El defensa de L’Hospitalet de Llobregat manifestó al respecto que lo que tenga que hablar con el club «lo hará en persona», pero insistió en que no tiene que haber duda del compromiso de los capitanes y también en que «lo que se hable en la prensa» no lo puede «controlar», además de que no es de su interés. Jordi Alba espera que, tras la vuelta de las vacaciones, tanto él como los otros tres capitanes del Barcelona estén renovados, como ha ocurrido con el lateral y centrocampista Sergi Roberto: «Sí, yo creo que sí. Está claro que todos tenemos que ser importantes y es un placer tener a Sergi Roberto otro año más», indicó. «Ahora queda el partido del domingo (con España) y luego tendremos tiempo para desconectar de un año difícil a nivel de club», añadió el internacional español, quien se mostró «seguro de que el año que viene será mejor» para el Barcelona. Agencia Efe: todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe Más en Andina:

