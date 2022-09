Jordan cumple su sueáo: ser el ‘objetivo’ del Real Madrid

Entornointeligente.com /

D esde niáo en su casa de Tolouse, Jordan Bajo soáaba de niáo con ser fotógrafo y llenar su carrete con los colores del Real Madrid . No se conformó con retratar en la Paris Fashion Week a Kim Kardashian y Maluma o al rapero Booba en concierto. Hizo las maletas y se asentó definitivamente en Madrid justo con la llegada de Eduardo Camavinga y ya ha trabajado para otros jugadores de la plantilla blanca y también del PSG.

«Decidí montar mi pequeáa empresa y ahora vivo creando contenido para gente famosa, pero lo que realmente me apasiona es el Real Madrid. Tuve la suerte de conocer a una persona que me ha ayudado a entrar en este mundillo del fútbol y del Real Madrid que es lo que realmente me gusta».

Jordan empezó sobre todo en el fútbol espaáol como la sombra de Eduardo Camavinga , que como otros muchos jugadores son apasionados de la moda cuando dejan a un lado la pelota y ahora cada vez se le ve más cerca de otras estrellas del club blanco como Karim Benzema o Tchouaméni «.

«De joven me pagaba un billete a Madrid solo para ir a los partidos del Bernabéu. Hacía algunas fotos con mi cámara pero siempre tuve claro que algún día tenía que estar ahí abajo en el césped con mi objetivo . Iba con la entrada más barata, luego tuve la oportunidad de verlo desde la grada fan y ahora soy fotógrafo para los jugadores franceses del Real Madrid, además de haber cubierto ya algún partido».

Para llegar hasta el fútbol, a Jordan le supuso un buen trampolín su primer trabajo para Booba. Fue todo inesperado,desde el díaque le propusieron como fotógrafo aficionado asistir a uno de sus conciertos. «Booba se hizo eco en las redes de una de mis instantáneas y a partir de ahí empecé a tener muchos más seguidores en las redes». Desde ahí, todo empieza a cambiar, trabaja para otros raperos como Jul y Orelsan y da el salto al fútbol con Neymar.

Aunque vive entre París y Madrid, ahora está más ligado a la capital de Espaáa por los jugadores blancos, aunque también está cada vez más cerca de otros futbolistas franceses de la Liga que juegan en el Camp Nou. En Madrid ya ha hecho algún trabajo para el actor espaáol Arón Piper y busca desarrollar su talento con algunas marcas deportivas. «Hace un aáo que monté el negocio a ver qué tal y ahora trabajo como fotógrafo y cerca del Real Madrid. Qué más puedo pedir».

