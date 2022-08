João Sousa junta-se a Borges em dia histórico no US Open

Entornointeligente.com /

Pela primeira vez na história do ténis português, dois jogadores passaram à segunda ronda do quadro principal de singulares masculinos na mesma prova do Grand Slam. Depois do sucesso de Nuno Borges na véspera, foi, nesta terça-feira, a vez de o mais experiente João Sousa ultrapassar a ronda inicial do US Open, mas não sem ter de lutar bastante.

Só no sexto jogo em que serviu é que Sousa (59.º mundial) conseguiu finalmente ganhar um jogo sem ser com um break. Nessa altura, já o americano Mackenzie McDonald (77.º) liderava por 6-1, 2-1. Mas esse momento acabou por ser um ponto de viragem. O vimaranense, que perdeu todos os 15 tie-breaks que disputou entre Março e a semana passada, passou para o comando ao ganhar os dois sets seguintes no jogo decisivo, para concluir com os parciais de 1-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/4) e 6-3, em 3h30m.

O próximo adversário de Sousa é Cameron Norrie (9.º), a quem nunca venceu um set nos dois duelos travados em 2019 e 2021. Nesta terça-feira, o britânico não teve grandes problemas para derrotar Benoit Paîre (173.º), por 6-0, 7-6 (7/1) e 6-0.

Crowd on its feet, ready to roar for a #Serena win.

What a night to be at the #USOpen . pic.twitter.com/zhYf0RWq1G

— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2022 Em frente, seguiu igualmente o espanhol Carlos Alcaraz (4.º), que venceu o campeão do último Millennium Estoril Open, Sebastian Baez (37.º). O argentino teve de se retirar no terceiro set , quando Alcaraz liderava, por 7-5, 7-5 e 2-0.

No torneio feminino, Iga Swiatek tornou-se a mais jovem jogadora a competir em 45 quadros principais de torneios do Grand Slam desde Caroline Wozniacki, em 2011. E, ao afastar a italiana Jasmine Paolini (56.ª), por 6-3, 6-0, a líder do ranking feminino somou a 18.ª «zerada» nesta temporada. Neste século, só Serena Williams ganhou mais sets por 6-0 na mesma época: 25, em 2013.

Serena, cujo anúncio de final de carreira suscitou um entusiasmo que se traduziu no aumento da procura de bilhetes para este US Open. E foi sem surpresa que a federação norte-americana de ténis anunciou um novo recorde de afluência para a primeira sessão nocturna do torneio: 29.402 visitantes na segunda-feira.

Desses, 23 mil esgotaram o maior court do mundo, incluindo muitos famosos que quiseram ver Serena Williams. Estrelas do cinema (Spike Lee, Hugh Jackman, Queen Latifah…), da moda (Bella Hadid, Vera Wang…), do desporto (Mike Tyson, Lindsey Vonn…) e da política (Bill Clinton…) ocupavam os melhores lugares para assistir ao possível último encontro da longa carreira de Serena.

A entrada no Arthur Ashe Stadium foi digna do seu palmarés. Sob uma enorme ovação, Serena entrou envergando um vestido preto com diamantes incrustados. «Foi esmagador, barulhento e senti-o no meu peito; uma sensação que nunca irei esquecer. Senti-me esmagada, mas no bom sentido», afirmou a tenista de 40 anos, que sublinhou: «Mas, ao mesmo tempo, tinha de estar bem focada, como um laser. Foi o que tentei fazer.»

Apesar da boa réplica da montenegrina Danka Kovinic (80.ª), Serena foi subindo de nível ao longo do encontro e venceu com duplo 6-3. Na quarta-feira, espera-se outra sessão nocturna esgotada para ver Serena enfrentar a actual número dois do ranking, a estoniana Anett Kontaveit.

Ao mesmo tempo, decorria no Grandstand um duelo curioso entre os americanos Taylor Fritz (12.º) e Brandon Holt (303.º). É que, além de compatriotas, amigos e terem 24 anos, são ambos filhos de antigas jogadoras: Taylor de Kathy May, ex-top 10, e Brandon de Tracy Austin, bicampeã do US Open (1979 e 1981). Holt obteve a melhor vitória da sua ainda curta carreira, depois de uma lesão na mão que o impediu de jogar durante oito meses em 2021, e surpreendeu Fritz em quatro sets : 6-7 (3/7), 7-6 (7/1), 6-3 e 6-4.

Outra surpresa na noite de segunda-feira teve também um qualifier como protagonista. O colombiano Daniel Elahi Galan (94.º) eliminou Stefanos Tsitsipas, (5.º), por 6-0, 6-1, 3-6 e 7-5. Irreconhecível nos dois sets iniciais, o grego continua a não ter sucesso no US Open, torneio no qual nunca passou da terceira ronda.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com