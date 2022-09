João Sousa derrotado por ‘top-10’ Cameron Norrie

Entornointeligente.com /

Em Flushing Meadows, Nova Iorque, o tenista vimaranense, 59.º da hierarquia ATP, ‘caiu’ perante um adversário melhor cotado no ranking (9.º), ao fim de duas horas e 24 minutos, por 6-4, 6-4 e 7-6 (7-4), e deixa o quadro de singulares sem portugueses, depois de o compatriota Nuno Borges também ter sido afastado nesta segunda ronda.

Apesar de ter sido eliminado do quadro de singulares, Sousa ainda vai tentar o acesso à terceira ronda na vertente de pares, ao lado do brasileiro Marcelo Demoliner, frente aos vencedores do encontro entre as duplas Arthur Rinderknech/Benjamin Bonzi e Jaume Munar/Feliciano López.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com