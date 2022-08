Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Carta pró-democracia Mega-Sena Nudismo no Brasil Giovanna Ewbank denuncia racismo João Paulo Diniz morre aos 58 anos em Paraty Filho do também empresário Abílio Diniz não teve a causa da morte divulgada Por g1 Rio

31/07/2022 22h56 Atualizado 31/07/2022

1 de 2 O empresário João Paulo Diniz — Foto: Reprodução/Instagram O empresário João Paulo Diniz — Foto: Reprodução/Instagram

Morreu neste domingo em Paraty, na Costa Verde, o empresário João Paulo Diniz. Filho do também empresário Abílio Diniz, fundador do grupo Pão de Açucar, João Paulo não teve a causa da morte divulgada.

«A família Diniz informa o falecimento de João Paulo Diniz. O empresário deixa quatro filhos e esposa. A família pede que seu luto seja respeitado neste momento difícil», disse a família, em nota.

João Paulo que investia em setores como academias e restaurantes era triatleta amador. Em suas redes sociais, o triatleta Juraci Moreira noticiou que durante o fim de semana ele e João Paulo participaram e concluíram uma competição no Saco de Mamanguá.

«Esporte + natureza + amigos = qualidade de vida … @desafiosaquaman concluído hoje em Paraty- RJ ao lado de amigos que o esporte me deu… nadamos e remamos por 13KM no maravilhoso cenário do Saco do Mamanguá… minha dupla @joaopaulodinizoficial mandou bem demais e se tivesse a categoria + 100 anos a gente tava no pódio kkk 43 anos meu e 58 anos do João… prazer estar ao seu lado JP… «, escreveu Juraci.

Em 2001, João Paulo sobreviveu à uma queda de um helicóptero , que caiu na praia de Maresias, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Na ocasião, morreram sua então namorada, a modelo Fernanda Vogel, e o piloto. João Paulo e o copiloto sobreviveram depois de nadar até a praia.

2 de 2 João Paulo Diniz (esq) participou de prova de triatlo neste sábado — Foto: Reprodução Instagram João Paulo Diniz (esq) participou de prova de triatlo neste sábado — Foto: Reprodução Instagram

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com