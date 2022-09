João Lourenço diz que povo angolano foi «o verdadeiro vencedor» das eleições

Entornointeligente.com /

O Presidente angolano, João Lourenço, congratulou o povo angolano, que disse ser o «real e verdadeiro vencedor das eleições», por ter escolhido a «continuidade» ao dar a vitória ao Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) nas eleições gerais de 24 de Agosto, durante o discurso de tomada de posse esta quinta-feira, em Luanda.

Lourenço, eleito para um segundo mandato de cinco anos, sublinhou o «elevado grau de patriotismo, tolerância e civismo» dos angolanos pela forma como decorreram o que caracterizou como «as mais disputadas eleições gerais» desde a independência de Angola.

«Ao elegerem o MPLA e o seu candidato, apostaram na continuidade como forma segura de garantir a paz, estabilidade e desenvolvimento económico e social do país», afirmou o chefe de Estado.

A tomada de posse de João Lourenço ocorreu na sequência da vitória do MPLA nas eleições gerais de 24 de Agosto, que ficaram marcadas pelos protestos da UNITA , o maior partido da oposição, que tem contestado os resultados. Nenhum membro do partido marcou presença na cerimónia. O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, foi o único chefe de Estado de um país fora do continente africano a estar presente na tomada de posse, onde também estiveram os presidentes de todos os PALOP, com a excepção de Moçambique.

As eleições gerais foram ganhas pelo MPLA por uma margem muito curta, com apenas 51% dos votos, de acordo com os resultados finais oficiais, enquanto a UNITA alcançou 44%. A queda da popularidade do partido de João Lourenço, que venceu todas as eleições desde a introdução do multipartidarismo em 1992, foi sentida sobretudo entre os eleitores de Luanda e os mais jovens, cada vez mais frustrados com a perda de poder de compra e a escassez de postos de trabalho.

Por recear manifestações antigovernamentais, as autoridades angolanas têm mobilizado as Forças Armadas, que se encontram em estado de prontidão até 20 de Setembro. As organizações de defesa dos direitos humanos denunciam abusos por parte das forças de segurança e a criação de um clima de intimidação. A UNITA marcou uma manifestação para o próximo dia 24 de Setembro.

No seu discurso, Lourenço garantiu ainda que «o compromisso em respeitar a constituição e a lei é sagrado, sobretudo no que diz respeito aos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos».

Uma das medidas para ser tomada nos primeiros dias do segundo mandato de Lourenço será o aumento dos salários dos membros das Forças Armadas com o objectivo de manter a ordem pública e a paz «a todo o custo», afirmou o Presidente.

João Lourenço referiu o objectivo de prosseguir o combate à corrupção que o seu Governo e os órgãos judiciais empreenderam durante os últimos anos, admitindo que o problema «ainda prevalece». O Presidente referiu igualmente «as más práticas e maus comportamentos instalados e enraizados há anos», embora sem nomear qualquer situação concreta.

Na recta final do discurso, Lourenço fez menções muito rápidas à morte do seu antecessor, José Eduardo dos Santos , a quem chamou de «arquitecto da paz», e ao centenário do nascimento de Agostinho Neto, que se assinala no próximo sábado.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com