João Félix realiza primeiro treino após vitória da seleção na Chéquia

Portugal iniciou este domingo a preparação para o último encontro do Grupo A2 da Liga das Nações, diante da Espanha, num treino, ainda em Praga, que contou com João Félix, enquanto os titulares frente à República Checa foram poupados.

O avançado dos espanhóis do Atlético de Madrid ainda não tinha treinado com o grupo, devido a problemas físicos, mas este domingo já esteve às ordens do selecionador Fernando Santos.

Além de Félix, o técnico teve à disposição, no relvado do Estádio Strahovsky os suplentes utilizados e aqueles que não foram opção na goleada imposta aos checos (4-0), enquanto os titulares realizaram trabalho de recuperação.

Subscrever Às 16:00 horas (15:00 em Lisboa), a comitiva portuguesa viaja para o Porto.

No sábado, na Fortuna Arena, em Praga, os lusos golearam os checos por 4-0 com golos de Diogo Dalot, aos 33 e 52 minutos, Bruno Fernandes, aos 45+2, e do suplente utilizado Diogo Jota, aos 82.

Portugal lidera o grupo A2, com 10 pontos, contra oito da Espanha, que foi derrotada em Saragoça, por 2-1, pela Suíça (terceira, com seis), enquanto os checos são últimos, com quatro.

Na terça-feira, Portugal recebe a Espanha, em Braga, a partir das 19:45.

A formação das quinas, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, ao bater na final os Países Baixos, precisa de vencer o agrupamento para chegar à final four da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

Os quatro vencedores dos grupos da Liga A qualificam-se para a fase final, que inclui meias-finais, final e partida de atribuição do terceiro lugar. A final four da terceira edição da prova será realizada em junho de 2023.

