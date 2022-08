João Espadinha partiu à procura das canções

Entornointeligente.com /

João Espadinha terá suspeitado de que o seu percurso estaria a divergir numa direcção diferente quando, nas vésperas de avançar para a gravação do seu primeiro álbum em nome próprio, passava menos horas a praticar os solos que estava prestes a fixar em disco do que a escrever letras e a alinhavar canções soltas. Em vez de reforçar a segurança nos temas de perfil jazzístico e maior exigência técnica que iniciariam a sua discografia, a imaginação fugia-lhe para melodias e palavras cantadas. Mas Kill the Boy (2017), esse álbum em que matava a sua mocidade e se fazia adulto, era ainda filho de uma clara linguagem do jazz, mesmo que as derradeiras composições ( 6th floor e Tema para um fim ) a entrar contemplassem já a presença de uma voz.

